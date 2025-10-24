La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este jueves 23 de octubre sobre la muerte de Jorge Eduardo Navarrete, quien se desempeñó como embajador de México en varios países.



¿Quién fue Jorge Eduardo Navarrete?

Jorge Eduardo Navarrete, originario de Ciudad de México (CDMX), fue un economista y diplomático mexicano con una carrera muy destacada en el servicio exterior del país.

¿Qué edad tenía Jorge Eduardo Navarrete?

Jorge Eduardo Navarrete tenía 85 años de edad cuando murió.

¿Qué signo zodiacal era Jorge Eduardo Navarrete?

Dado que Jorge Eduardo Navarrete nació el 29 de abril de 1940, su signo zodiacal es Tauro.

¿Jorge Eduardo Navarrete estaba casado?

No hay información pública sobre el estado civil de Jorge Eduardo Navarrete.

¿Jorge Eduardo Navarrete tenía hijos?

Jorge Eduardo Navarrete sí tenía hijos, entre ellos, el historiador Federico Navarrete, quien lamentó la muerte de su “padre amado”.

¿Qué estudió Jorge Eduardo Navarrete?

De acuerdo con la información, Jorge Eduardo Navarrete estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución en la que se convirtió en investigador.

¿Cuál fue la trayectoria de Jorge Eduardo Navarrete?

Jorge Eduardo Navarrete tuvo una gran trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano, hasta alcanzar el título de embajador eminente, que es uno de los rangos más altos en la diplomacia de México.

Según la información, Jorge Eduardo Navarrete fue embajador de México en:

Venezuela

Austria

Yugoslavia

Reino Unido

China

Chile

Brasil

Alemania

Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Viena

En el gobierno mexicano, Jorge Eduardo Navarrete tuvo algunos cargos como:

Subsecretario de Política y Desarrollo Energético en la Secretaría de Energía

Subsecretario de Planeación y Evaluación en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal

Director General de Asuntos Internacionales en la Secretaría de Energía

Director General de Estudios Económicos y Financieros en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Jorge Eduardo Navarrete, embajador de México, murió a los 85 años de edad

Este jueves 23 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de Jorge Eduardo Navarrete, quien ha sido considerado como uno de los diplomáticos más influyentes de la generación.

Cabe mencionar que ni autoridades mexicanas ni la familia del embajador eminente han revelado hasta ahora la causa de muerte de Jorge Eduardo Navarrete.