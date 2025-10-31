La directora de Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados, María Elena Sánchez Algarín, murió el pasado 30 de octubre.

Luego de que se diera a conocer su muerte, legisladores de todas las bancadas expresaron sus condolencias hacia la funcionaria que se mantuvo en su cargo por más de 50 años de trayectoria.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre María Elena Sánchez Algarín, como:

¿Quién fue María Elena Sánchez Algarín?

María Elena Sánchez Algarín fue una de las figuras más importantes al interior de la Cámara de Diputados.

Esto por su labor al frente de la Dirección de Proceso Legislativo en San Lázaro, donde se desempeñó por más de 5 décadas.

¿Cuántos años tenía María Elena Sánchez Algarín?

Se desconoce la edad que tenía María Elena Sánchez Algarín al momento de su muerte.

¿Cuál es el signo zodiacal de María Elena Sánchez Algarín?

Debido a que no conocemos la fecha de nacimiento de María Elena Sánchez Algarín, no podemos saber cuál era su signo zodiacal.

¿María Elena Sánchez Algarín tiene esposo?

La vida personal de María Elena Sánchez Algarín se mantuvo privada, por lo que se desconoce si tenía o no esposo.

¿María Elena Sánchez Algarín tiene hijos?

De la misma manera, se desconoce si la directora de Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados tenía o no hijos.

¿Qué estudió María Elena Sánchez Algarín?

Asimismo, no se tiene información sobre la preparación académica de María Elena Sánchez Algarín, directora de Proceso Legislativo en la Cámara de Diputados.

¿Cuál fue la trayectoria de María Elena Sánchez Algarín?

María Elena Sánchez Algarín trabajó en la Cámara de Diputados por 19 legislaturas consecutivas, es decir 57 años.

Durante su periodo a cargo, tenía como funciones:

coordinar el Orden del Día

auxiliar a la Mesa Directiva

gestionar la documentación

asegurar su distribución y registro en el Diario de los Debates o la Gaceta Parlamentaria.

Legisladores lamentan muerte de María Elena Sánchez Algarín

La muerte de María Elena Sánchez Algarín fue lamentada por todos los legisladores de las diferentes bancadas.

Morena, a través de Ricardo Monreal, lamentó la muerte de Sánchez Algarín y recordó que, desde la primera vez que se postuló como legislador, la directora le enseñó que se debe de desarrollar un cargo público de manera “honesta y comprometida”.

En 1988 me postulé por primera vez a diputado federal. En Servicios Parlamentarios ya laboraba Ma. Elena Sánchez Algarín, toda una institución que sirvió al país honesta y comprometidamente. Hoy falleció.

Expreso a su familia y amigos mi apoyo y pésame. La recordaremos siempre. pic.twitter.com/Pc8TaVCdPo — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 31, 2025

mientras que el PRI, a través de Rubén Moreira, lamentó el fallecimiento de María Elena Sánchez Algarín, a quien llamó “Elenita”.

Asimismo, expresó su solidaridad y respeto para los familiares, así como a toda la comunidad legislativa.