Enrique Hernández Saucedo fue candidato del partido Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro que fue asesinado el 14 de mayo del 2015 durante un acto de campaña.

El político, quien fuera fundador de los grupos de autodefensa, fue atacado por un comando armado a pesar de haber denunciado amenazas previas y presunta complicidad oficial con el crimen organizado.

Pese a su asesinato semanas antes de los comicios, el nombre de Enrique Hernández Saucedo permaneció en las boletas y resultó ganador de la elección en Yurécuaro.

Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena asesinado en 2015 (Tomada de video)

¿Quién fue Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena asesinado en 2015?

Enrique Hernández Saucedo fue líder y fundador del movimiento de autodefensas en el municipio de Yurécuaro, Michoacán. Fue candidato del partido Morena a la alcaldía de dicha localidad en las elecciones de 2015.

Su trayectoria estuvo marcada por su férrea oposición al crimen organizado, denuncias de corrupción gubernamental, encarcelamiento y tortura, culminando con su trágico asesinato y una inédita victoria electoral póstuma.

El 30 de marzo de 2014, Hernández fue detenido junto a 18 de sus hombres por órdenes del comisionado federal de seguridad, Alfredo Castillo.

Se le acusó de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde panista de Tanhuato, Gustavo Garibay. Su esposa e integrantes del movimiento denunciaron que la detención se ejecutó mediante engaños para desarmar y desmantelar el liderazgo de las autodefensas de la región.

Durante su estancia en prisión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán certificó severas huellas de tortura infligidas por policías ministeriales, incluyendo golpes brutales, asfixia con bolsas plásticas, quemaduras y daños graves en el oído interno y las vías respiratorias que le provocaron secuelas físicas y lagunas mentales.

Tras casi tres meses encarcelado, el 17 de junio de 2014 fue puesto en libertad debido a la reclasificación del delito a encubrimiento y la ausencia de pruebas contundentes que lo ligaran al homicidio del edil de Tanhuato.

¿Cuántos años tenía Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena asesinado en 2015?

Enrique Hernández Saucedo tenía 58 años de edad al momento de su asesinato.

¿Quién fue la esposa de Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena asesinado en 2015?

La esposa de Enrique Hernández Saucedo fue Gloria Guadalupe Hernández, quien también resultó lesionada durante el ataque en el que él perdió la vida.

Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena asesinado en 2015 (Tomada de video)

¿Qué signo zodiacal fue Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena asesinado en 2015?

Al no tener registro público de la fecha de nacimiento de Enrique Hernández Saucedo, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena asesinado en 2015?

Enrique Hernández Saucedo tenía tres hijos.

¿Qué estudió Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena asesinado en 2015?

No existe información pública sobre los estudios de Enrique Hernández Saucedo.

¿En qué trabajó Enrique Hernández Saucedo, candidato de Morena asesinado en 2015?

En el ámbito civil, era propietario de una tortillería en Yurécuaro y colaboraba con la página de alertas ciudadanas de Facebook “Valor Michoacán”.

El 28 de enero de 2014, lideró el levantamiento civil armado en Yurécuaro para defender a la población del asedio de Los Caballeros Templarios, quienes operaban en la zona.

Logró disminuir la delincuencia en el área, permitiendo que el comercio local volviera a crecer.

Enrique Hernández Saucedo acusó abiertamente a las autoridades de colusión con los criminales.

Señaló específicamente a Adolfo Eloy Peralta (entonces Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán) de intentar pactar con él para permitir que los templarios continuaran operando a cambio de repartir el cobro de cuotas y extorsiones.

Convencido de que podía cambiar la situación a través de una administración limpia, Enrique Hernández Saucedo inició su campaña por la alcaldía de Yurécuaro el 20 de abril de 2015 abanderado por Morena.

Al dejar el movimiento armado, declaró en video de manera premonitoria: “Desde el momento que dejé las armas soy hombre muerto”.

El 14 de mayo de 2015, alrededor de las 19:30 horas, fue acribillado a tiros por un grupo armado al finalizar un mitin de campaña en el Barrio del Rincón del Diablo, en el centro de Yurécuaro.

El copiloto encapuchado de una camioneta pickup Frontier (que transportaba pacas de pastura) descendió y disparó a quemarropa justo cuando el candidato se disponía a abordar su vehículo con su familia. En el ataque resultaron heridas otras tres personas.

Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, ha sido señalado como el autor intelectual de este asesinato.

Dado que el crimen ocurrió a pocas semanas de las elecciones del 7 de junio de 2015, el nombre de Enrique Hernández Saucedo permaneció impreso en las boletas electorales.

Morena obtuvo el triunfo en el municipio con 3,954 votos (36.98% de la votación), superando al PRI que obtuvo 2,877 votos (26.91%).

Tras este triunfo póstumo, el partido designó a Marco Antonio González Jiménez como candidato suplente para asumir el cargo municipal.