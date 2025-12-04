Tatiana Gutiérrez es la expareja de Rodrigo Goytortua que, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, lo denunció por bajos pagos en la pensión de su hijo y por violencia familiar.

Fue Rodrigo Goytortua quien previo a este escándalo se convirtió en tendencia por señalar presunto fraude y malos manejos dentro de Miss Universo.

¿Quién es Tatiana Gutiérrez?

Es poca la información disponible de Tatiana Gutiérrez, más allá de ser la expareja de Rodrigo Goytortua.

Tatiana Gutiérrez, expareja de Rodrigo Goytortua (Especial)

¿Cuántos años tiene Tatiana Gutiérrez?

No hay datos certeros en torno a la edad de Tatiana Gutiérrez.

¿Quién es el esposo de Tatiana Gutiérrez?

Se desconoce si en la actualidad Tatiana Gutiérrez sostiene una relación sentimental pero, Rodrigo Goytortua fue su pareja y es padre de su único hijo .

Rodrigo Goytortua (Apatayana Bespoke Agency)

¿Quiénes son los hijos de Tatiana Gutiérrez?

Se sabe que Tatiana Gutiérrez es madre de un hijo, fruto de su relación con Rodrigo Goytortua.

¿Qué estudió Tatiana Gutiérrez?

Se desconoce el grado académico de Tatiana Gutiérrez o las escuelas en las que llevó a cabo su formación profesional.

¿En qué ha trabajado Tatiana Gutiérrez

No hay información de la experiencia laboral de Tatiana Gutiérrez.

Tatiana Gutiérrez denuncia a Rodrigo Goytortua por violencia familiar

Tatiana Gutiérrez ahondó en la disputa legal con Rodrigo Goytortua, supuesto exdirectivo de Miss Universo México, centrada en acusaciones familiares bajo proceso.

Según Gutiérrez, el empresario fue vinculado a proceso por violencia familiar, incluyendo un incidente documentado que involucró agresión hacia ella y su hijo menor.

La expareja señala que, pese a mostrarse como ejecutivo relevante, Rodrigo Goytortua aporta únicamente mil 750 pesos destinados a la pensión de su hijo.

También desmiente las afirmaciones de Goytortua sobre un presunto financiamiento de Raúl Rocha Cantú , dueño de Miss Universo, destinado a intimidarlo mediante influencias externas.

Tatiana Gutiérrez afirma que el empresario ha incumplido restricciones judiciales al mencionarla públicamente junto con su hijo, contraviniendo órdenes emitidas por la autoridad encargada del caso.