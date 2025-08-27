Sergio Agustín Taboada Cortina es hermano de Santiago Taboada, ex candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a quién señalan por un supuesto desvió de cocaína.

En días recientes la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Sergio Agustín Taboada Cortina, hermano de Santiago Taboada fue destituido.

Eso al ser señalado por corrupción junto con Arturo Serrano Meneses, controlador de la FGR.

A continuación te contamos todo lo que sabemos de Sergio Agustín Taboada Cortina y de su caso con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Sergio Agustín Taboada Cortina?

Sergio Agustín Taboada Cortina es el hermano de Santiago Taboada, quién fuera ex candidato a la jefatura de Gobierno de la CDMX y dos veces alcalde de la alcaldía Benito Juárez.

El pasado 8 de agosto agentes de FGR encabezaron un operativo en la sede del Órgano Interno de Control (OIC) en la CDMX, donde trabajaba Arturo Serrano Meneses, así como su equipo, del que formaba parte Sergio Agustín Taboada Cortina.

Este equipo fue destituido al enfrentar procesos administrativos en su contra al ser señalados de ser parte de una red de funcionarios públicos de la FGR que en decomisos de cocaína los cambiaban por leche en polvo, mientras que la droga real era vendida en el mercado negro.

Además este equipo es investigado por otros delitos como:

delitos contra la administración de justicia

tráfico de influencias

omisiones graves

¿Qué edad tiene Sergio Agustín Taboada Cortina?

Se sabe que Sergio Agustín Taboada Cortina es el hijo mayor del matrimonio de Sergio Agustín Taboada GonzálezyMaría Gabriela Guadalupe Cortina Flores, por lo que es mayor que Santiago Taboada pero se desconoce con precisión su edad.

¿Quién es su esposa Sergio Agustín Taboada Cortina?

Al respecto de la vida privada de Sergio Agustín Taboada Cortina sus datos no son públicos por lo que se desconoce si tiene esposa o no.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Agustín Taboada Cortina?

Tampoco hay información que revele la fecha de nacimiento exacta de Sergio Agustín Taboada Cortina, por lo que se desconoce cuál podría ser su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Sergio Agustín Taboada Cortina?

No hay información pública que de datos sobre si Sergio Agustín Taboada Cortina tiene hijos o no.

¿Qué estudió Sergio Agustín Taboada Cortina?

Sergio Agustín Taboada Cortina es licenciado en Contaduría por la Universidad Panamericana.

¿En qué ha trabajado Sergio Agustín Taboada Cortina?

De lo poco que se sabe de la trayectoria profesional de Sergio Agustín Taboada Cortina es su labor dentro de la Fiscalía General de la República, como titular de la Unidad de Control y Evaluación.

Esta Unidad de Control y Evaluación de la FGR se encarga de encargada de coadyuvar con el diseño de estrategias que permitan el fortalecimiento de una cultura de autocontrol y autoevaluación del control interno.

Además de promover y dar seguimiento al fortalecimiento de la mejora de la gestión, así como prevenir actos de corrupción.