Rodolfo Junior Aguirre es el narcotraficante mexicano que ha sido capturado por autoridades argentinas en Buenos Aires, tras una ficha roja de Interpol.

Pero ¿quién es Rodolfo Junior Aguirre? Te contamos lo que se sabe del narcotraficante mexicano

¿Quién es Rodolfo Junior Aguirre?

Rodolfo Junior Aguirre es un narcotraficante mexicano buscado en los Estados Unidos, pues es requerido por la Corte del Distrito Norte de Illinois.

Se le acusa a Rodolfo Junior Aguirre por los presuntos delitos de posesión, distribución y comercialización de más de 10 kilogramos de cocaína.

¿Qué edad tiene Rodolfo Junior Aguirre, narcotraficante mexicano?

Se sabe que Rodolfo Junior Aguirre, el narcotraficante mexicano tiene 48 años de edad.

¿Quién es la pareja de Rodolfo Junior Aguirre?

No se tiene información privada de Rodolfo Junior Aguirre.

¿De qué signo zodiacal es Rodolfo Junior Aguirre, narcotraficante mexicano?

Se desconoce el signo zodiacal de Rodolfo Junior Aguirre, narcotraficante mexicano.

¿Cuántos hijos tiene Rodolfo Junior Aguirre?

No se sabe si Rodolfo Junior Aguirre tiene hijos.

¿Qué estudió Rodolfo Junior Aguirre, narcotraficante mexicano?

No se tiene información sobre los estudios de Rodolfo Junior Aguirre, narcotraficante mexicano.

¿En qué ha trabajado Rodolfo Junior Aguirre?

Tras ser capturado, Rodolfo Junior Aguirre afirmó que trabajaba para una empresa del sector médico.

Rodolfo Junior Aguirre, narcotraficante mexicano es detenido en Argentina

Las autoridades en Argentina informaron de la detención de Rodolfo Junior Aguirre, narcotraficante mexicano que contaba con una orden de captura por la Interpol.

“Este es Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, narco mexicano. Hoy Interpol emitió una notificación roja para su captura con fines de extradición, por un pedido de la Justicia de los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico”. Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional de Argentina

Según la ficha de Rodolfo Junior Aguirre se le acusa por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos, según el Ministerio de Seguridad Nacional y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Tras la detención de Rodolfo Junior Aguirre, la SIDE destacó la cooperación internacional sobre la captura del narcotraficante mexicano, mientras que las autoridades argentinas están en espera del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.