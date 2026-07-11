Las autoridades argentinas detuvieron a Rodolfo Junior Aguirre, ciudadano mexicano que era buscado por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

El gobierno de Estados Unidos habría solicitado a la Interpol fichar a Rodolfo Junior Aguirre, lo que llevó a su detención en Argentina, así lo confirmó Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad.

Detienen a Rodolfo Junior Aguirre en Argentina; Estados Unidos buscaba al mexicano por narcotráfico

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional, anunció la detención de Rodolfo Junior Aguirre en Argentina luego de que se detectara su entrada al país, pues tenía un requerimiento en Estados Unidos.

Detienen a Rodolfo Junior Aguirre en Argentina (Captura de pantalla)

La captura se realizó en el barrio de Puerto Madero, en Buenos Aires, como resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Policía Federal, Interpol y autoridades migratorias.

De acuerdo con la información, Rodolfo Junior Aguirre es requerido por una corte del Distrito Norte de Illinois por los cargos por posesión, distribución y comercialización de cocaína en territorio estadounidense.

Rodolfo Junior Aguirre había permanecido prófugo desde 2017. Previamente había sido detenido en Estados Unidos, pero obtuvo la libertad bajo fianza, pero incumplió las condiciones impuestas por la justicia.

Tras su captura, Rodolfo Junior Aguirre quedó a disposición de la justicia argentina, que analizará el proceso correspondiente para su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales.

Las autoridades argentinas destacaron la cooperación internacional que permitió concretar el operativo, subrayando el intercambio de información con agencias estadounidenses y el apoyo de Interpol.