Roberto Copado Gutiérrez, quien se desempeñaba como director de Protección Civil durante el incendio en la Guardería ABC, fue detenido en Estados Unidos el martes 7 de octubre de 2025.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informó en un comunicado que Roberto Copado fue detenido durante uno de sus operativos, desplegado en el estado de Arizona.

Esta dependencia detalló que Roberto Copado se encuentra retenido en ADX Florence, una prisión federal de máxima seguridad ubicada en Colorado, Estados Unidos, a 16 años de la tragedia en la Guardería ABC.

Protesta por incendio en Guardería ABC. Demanda de justicia. (Cuartoscuro)

¿Quién es Roberto Copado?

Roberto Copado Gutiérrez se desempeñó como funcionario, ingeniero y bombero, así como director de la Unidad Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora.

Bajo este cargo, era responsable de firmar los dictámenes que autorizaban la operación de establecimientos como guarderías; entre ellas, la Guardería ABC que se incendió en el año 2009.

Sin embargo, él mismo negó ser culpable de esa tragedia en el año 2016, pues su área no era la encargada de hacer cumplir las normas para evitar la tragedia, tanto en la estancia infantil como en la bodega donde se originó el siniestro.

“Siento coraje, no es justo que quienes nos dedicamos a prevenir, a combatir estas situaciones, estemos siendo acusados cuando los responsables del mantenimiento, instalaciones y capacitación son otros; el gobierno del Estado es el responsable de todo esto” Roberto Copado

¿Cuál es la edad de Roberto Copado?

Roberto Copado tendría actualmente 60 años de edad.

¿Roberto Copado tiene esposa e hijos?

Roberto Copado mantuvo su vida familiar lejos del ojo público, especialmente a partir de las críticas en su contra por el caso de la Guardería ABC.

Roberto Copado (Especial)

¿Qué estudios tiene Roberto Copado?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Roberto Copado es un ingeniero especialista en sistemas contra incendios.

¿En qué ha trabajado Roberto Copado?

Roberto Copado se desempeñó como ingeniero y bombero, hasta que se consolidó como director de Protección Civil en Hermosillo.

Algunas de sus funciones, responsabilidades y roles como funcionario, eran:

Firmaba dictámenes de seguridad para inmuebles, guarderías y otros centros para autorizar que operaran

Responsable de revisar dispositivos de seguridad, prevención de incendios y cumplimiento de medidas de protección civil

Participación en asesorías en protección civil con la Asociación Nacional para la Reglamentación de Equipo Contra Incendios (ANPTESI)

Su perfil profesional indica que Roberto Copado es director de Coensa Consultores, un conglomerado de Especialistas en Sistemas contra Incendios.

Detienen a Roberto Copado, director de Protección Civil durante incendio de la Guardería ABC

El 7 de octubre de 2025 se informó la detención del director de Protección Civil durante el incendio de la Guardería ABC, aunque no es la primera vez que autoridades detienen a Roberto Copado.

En la primera detención, Roberto Copado únicamente pagó una fianza de 190 mil pesos para salir en libertad, a pesar de que se buscaba imputarle 29 años en prisión.

Una segunda ocasión también fue detenido, pero no permaneció en prisión y logró salir de la misma forma que la primera.

Esta vez, Roberto Copado contaba con una ficha roja activa de Interpol por su responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC, cuya titular, Sandra Luz Téllez Nieves, ya se encuentra detenida.