La tarde de este miércoles 27 de agosto se reportó la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, pero, ¿quién es René Belmontes Aguilar “el Chamuco” o “el Rino”? Esto sabemos.

La noticia de su detención la dio a conocer el alcalde de Uruapán, Michoacán, Carlos Manzo, debido a que fue la policía municipal quienes llevaron a cabo la detención del jefe de plaza del CJNG.

Sin embargo, Carlos Manzo también activó código rojo tras detención de René Belmontes Aguilar “el Chamuco” debido a que presuntos integrantes del CJNG estarían rodeando Uruapán en venganza.

¿Quién es René Belmontes Aguilar? “El Chamuco” o “el Rino”, líder del CJNG en Michoacán fue detenido

René Belmontes Aguilar “el Chamuco” o “el Rino” sería el jefe de plaza del CJNG en Michoacán, con operaciones principalmente en Uruapan, en donde se dio su detención hoy miércoles 27 de agosto, sobre la calle Cupatitzio.

Acorde con los reportes de las autoridades, René Belmontes Aguilar “el Chamuco” estaría relacionado a diferentes delitos, entre ellos el secuestro, la desaparición forzada y el homicidio.

Sin embargo, su historial criminal data desde el Cártel de los Caballero Templarios, aunque actualmente opera un célula criminal para el CJNG en donde funge como comandante bajo el mando de otro jefe regional.

¿Quién es René Belmontes Aguilar “el Chamuco”? Líder del CJNG detenido (Redes sociales)

¿Qué edad tiene René Belmontes Aguilar “el Chamuco”?

René Belmontes Aguilar “el Chamuco” sería originario de una localidad en Paracuaro, Michoacán, embargo, no se tiene más información sobre “el Rino”, por lo que se desconoce por ejemplo, su edad.

¿Qué signo zodiacal es René Belmontes Aguilar “el Chamuco”?

En consecuente, tampoco se conoce la fecha de nacimiento o el signo zodiacal de René Belmontes Aguilar “el Chamuco”.

¿Quién es la esposa de René Belmontes Aguilar “el Chamuco”?

De igual manera, no es posible saber si René Belmontes Aguilar “el Chamuco” está casado o cuál es su estado civil.

¿René Belmontes Aguilar “el Chamuco” tiene hijos?

Y en este tenor, no se tiene información sobre si René Belmontes Aguilar “el Chamuco” tendría hijos.

Aunque se sabe que René Belmontes Aguilar “el Chamuco” tendría cinco hermanos, con quienes inició en Los Caballeros Templarios:

Jorge “el Toro”

Tito “el Tiburón”

Salvador “el Pestaño”

Anastasio “el Ruso”

Moisés “el Moy”

¿Qué estudió René Belmontes Aguilar “el Chamuco”?

Otro detalle que se desconoce es la trayectoria académica de René Belmontes Aguilar “el Chamuco”.

¿En qué ha trabajado René Belmontes Aguilar “el Chamuco”?

René Belmontes Aguilar “el Chamuco” o “el Rino” es el líder de una célula criminal del CJNG conocida como “Los Tiburones” o “Los Rinos”, quienes operan en Michoacán.

Acorde con lo que se sabe de René Belmontes Aguilar “el Chamuco” es que operaba en varios municipios de Michoacán, principalmente en Nuevo San Juan y Uruapan.

Además de estar detrás de homicidios y extorsiones, René Belmontes Aguilar “el Chamuco” también estaría involucrado en ataques armados contra poblaciones de Michoacán y personal militar en la frontera con Jalisco.

René Belmontes Aguilar “el Chamuco”, líder del CJNG en Michoacán fue detenido en Uruapán

Fue en la colonia Jardines del Pedregal en Uruapan, Michoacán, sobre la calle Cupatitzio que René Belmontes Aguilar “el Chamuco” fue detenido por la policía municipal, tal como confirmó el alcalde de la demarcación.

Aunque de momento la Fiscalía General del Estado de Michoacán no ha dado a conocer la detención de René Belmontes Aguilar “el Chamuco” se sabe que en fuerte operativo ya fue trasladado a Morelia.

Asimismo, René Belmontes Aguilar “el Chamuco” fue detenido con armas, droga, dinero en efectivo y un dron que era utilizado para lanzar explosivos, todo puesto a disposición de las autoridades.

Sin embargo, el alcalde de Uruapan dio a conocer que el CJNG prepara una quema de vehículos, por lo que pidió apoyo de las autoridades e instó a la población a no salir de sus hogares.