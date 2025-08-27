Nuevamente el legislador del PAN, Mauricio Vila dejará su escaño en el Senado de manera temporal: solicitará licencia hasta el 15 de diciembre, al término del periodo ordinario en el Congreso.

Será el próximo 1 de septiembre que el Legislativo Federal, tanto diputados como senadores, retomarán el periodo ordinario de la actual LXVI Legislatura que finalizará en diciembre.

Además de la toma de protesta de los cargos del Poder Judicial a nivel federal, se prevé que el periodo ordinario próximo discuta la reforma en materia electoral aunque se ha mencionado que no se buscará su aprobación.

Mauricio Vila dejará su escaño en el Senado temporalmente: solicitará licencia hasta el 15 de diciembre

La periodista Leticia Robles de la Rosa confirmó que Mauricio Viila solicitará licencia este miércoles 27 de agosto para dejar temporalmente su escaño en el Senado.

De acuerdo con lo mencionado, la licencia de Mauricio Vila correspondería del 29 de agosto al 15 de diciembre de ser aprobada, aunque de momento no se ha señalado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores.

Leticia Robles también señaló que en lugar de Mauricio Vila entrará Raymundo Bolaños Azocar, esto en caso de que el Pleno de la Cámara de Senadores apruebe con mayoría que el panista deje su escaño a días de iniciar el periodo ordinario.

Si bien de momento se desconoce la razón por la que Mauricio Vila solicitará licencia en el Senado, se ha señalado que sería para poder dedicarse a un posgrado, aunque el senador no ha comentado nada al respecto.

Mauricio Vila dejará su escaño en el Senado temporalmente (Captura de pantalla)

Sin embargo, se mencionó de nuevo que la solicitud de licencia de Mauricio Vila es por cambio de bancada debido a supuesta cercanía con morenistas y que en otras solicitudes su suplente fue del régimen, aunque en este caso es panista.

Mauricio Vila: No es la primera vez que solicita licencia en el Senado

Esta no es la primera ocasión que Mauricio Vila solicita licencia en el Senado desde el inicio de la actual Legislatura en 2024, aunque sí sería la más longeva, debido a que se ausentaría cuatro meses.

La primera vez tuvo lugar en noviembre, en la cual el Pleno aprobó que Mauricio Vila se ausentara de manera indefinida de su escaño en el Senado por motivos personales, aunque al final sólo fueron tres días.

La más reciente tuvo lugar del 26 de junio al 2 de julio, aunque en esta ocasión tampoco se dieron a conocer las razones detrás de la licencia de Mauricio Vila ante el Pleno del Senado.