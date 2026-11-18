Raúl Juan Contreras Bustamante es un jurista, académico e investigador mexicano, profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es especialista en Derecho Constitucional y cuenta con una trayectoria de casi 38 años en la institución, donde también se desempeñó como director de la Facultad de Derecho durante dos periodos consecutivos, de 2016 a 2024.

El 18 de noviembre de 2026, el Gobierno de México anunció su designación como integrante independiente de la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México, a propuesta de la UNAM.

¿Quién es Raúl Juan Contreras Bustamante?

Raúl Juan Contreras Bustamante es doctor en Derecho, profesor titular de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM e Investigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Su trayectoria académica está vinculada con el Derecho Constitucional, el Derecho Notarial y Registral, la teoría de la Constitución, el federalismo y las relaciones interinstitucionales.

Fue candidato a la Rectoría de la UNAM durante el proceso de selección de 2023. Es especialista en Derecho Constitucional, Derecho Notarial y Registral, teoría de la Constitución, federalismo y relaciones interinstitucionales.

¿Qué edad tiene Raúl Juan Contreras Bustamante?

Raúl Juan Contreras Bustamante nació el 19 de abril de 1957 en la Ciudad de México. Por lo tanto, tiene 69 años al 18 de noviembre de 2026.

¿Raúl Juan Contreras Bustamante tiene pareja?

Raúl Juan Contreras es casado. Sin embargo, no se ha divulgado públicamente la identidad de su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Raúl Juan Contreras Bustamante?

Raúl Juan Contreras Bustamante es Aries, debido a que nació el 19 de abril. Este signo pertenece al elemento fuego y suele asociarse con características como iniciativa, determinación, liderazgo y energía.

¿Raúl Juan Contreras Bustamante tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme si Raúl Juan Contreras Bustamante tiene hijos.

¿Qué estudió Raúl Juan Contreras Bustamante?

Su formación académica se concentra en el área jurídica y comprende estudios de licenciatura, dos doctorados y diplomados relacionados con el Derecho y la administración pública.

Licenciatura en Derecho: cursó sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Doctorado en Derecho: lo obtuvo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, concluido en el año 2000.

Doctorado en Derecho: también realizó estudios doctorales en la Universidad de Salamanca, España.

Diplomados: cuenta con formación complementaria en Derecho, Ciencia Política y Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Raúl Juan Contreras Bustamante?

Raúl Juan Contreras Bustamante es conocido por su trayectoria como docente, investigador y directivo universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM, institución que encabezó durante ocho años.