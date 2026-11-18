Ángel Eustorgio Rivera González se desempeña como profesor-investigador de tiempo completo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El 18 de noviembre de 2026, el Gobierno de México anunció su designación como integrante independiente de la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México, en representación del IPN.

Su nombramiento forma parte de una reestructuración del órgano de gobierno, que pasó de cuatro a siete integrantes, con el propósito de reforzar la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas del organismo público.

¿Quién es Ángel Eustorgio Rivera González?

Ángel Eustorgio Rivera González es doctor en Filosofía en Administración, profesor-investigador de tiempo completo de la UPIICSA del IPN y coordinador de la Red de Desarrollo Económico de esa institución.

Ha formado parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), con registro de Nivel 1 en su perfil académico. Sus investigaciones abordan la creación, almacenamiento, transferencia y aplicación del conocimiento dentro de las organizaciones.

¿Qué edad tiene Ángel Eustorgio Rivera González?

Ángel Eustorgio Rivera González nació el 2 de octubre de 1976 en Puebla, México. Por lo tanto, tiene 50 años al 18 de noviembre de 2026.

¿Ángel Eustorgio Rivera González tiene pareja?

Ángel Eustorgio Rivera González está casado. Sin embargo, no se ha divulgado públicamente la identidad de su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Ángel Eustorgio Rivera González?

Ángel Eustorgio Rivera González es Libra, debido a que nació el 2 de octubre. Este signo pertenece al elemento aire y suele asociarse con características como la diplomacia, la búsqueda de equilibrio, la cooperación y la valoración de las relaciones interpersonales.

¿Ángel Eustorgio Rivera González tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme si Ángel Eustorgio Rivera González tiene hijos.

¿Qué estudió Ángel Eustorgio Rivera González?

La formación académica de Ángel Eustorgio Rivera González comprende estudios de ingeniería, una maestría y un doctorado relacionados con la administración y los sistemas de calidad, además de capacitación docente.

Licenciatura en Ingeniería Industrial: obtuvo el título el 15 de octubre de 1999. Su currículum registra al Tecnológico Nacional de México como institución de formación.

Maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad: la concluyó el 15 de mayo de 2002 en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, actualmente Tecnológico de Monterrey.

Doctorado en Filosofía en Administración: lo obtuvo el 8 de diciembre de 2012 en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Su tesis se tituló Relational Capital: An Intra-Firm Knowledge Transfer Model.

Diplomado en Formación y Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo: lo cursó en 2005.

¿En qué ha trabajado Ángel Eustorgio Rivera González?

Ángel Eustorgio Rivera González es conocido por su trayectoria como profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional, particularmente en las áreas de calidad, productividad, gestión del conocimiento e innovación.