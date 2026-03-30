Cristina Goettsch Mittermeier, conocida como “Mitty”, es una bióloga marina, fotógrafa y activista mexicana reconocida internacionalmente por su labor en la conservación de los océanos.

Fundadora de la organización SeaLegacy, ha dedicado su carrera a visibilizar la fragilidad de los ecosistemas marinos y la importancia de protegerlos.

Su trabajo combina ciencia y arte, pues a través de la fotografía ha logrado sensibilizar a millones de personas sobre la urgencia de cuidar la biodiversidad marina, convirtiéndose en una de las voces más influyentes en el ámbito ambiental.

¿Quién es Cristina Mittermeier?

Cristina Goettsch Mittermeier, conocida como “Mitty”, es una bióloga marina, fotógrafa, autora y activista mexicana.

La carrera de Cristina Mittermeier destaca por ser un referente de la conservación marina a nivel internacional.

Cristina Mittermeier, bióloga marina mexicana (Cristina "Mitty" Mittermeier / Facebook)

¿Cuántos años tiene Cristina Mittermeier?

En la actualidad, Cristina Mittermeier tiene 59 años de edad. Nació el 26 de noviembre de 1966.

¿Quién es el esposo Cristina Mittermeier?

La pareja actual de Cristina Mittermeier es el fotógrafo canadiense Paul Nicklen.

Anteriormente, “Mitty” estuvo casada con Russell Mittermeier hasta el año 2008.

Cristina Mittermeier, bióloga marina mexicana (Cristina "Mitty" Mittermeier / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Cristina Mittermeier?

Por su fecha de nacimiento, Cristina Mittermeier pertenece al signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Cristina Mittermeier?

La bióloga marina Cristina Mittermeier es madre de tres hijos:

John

Michael

Juliana

Cristina Mittermeier, bióloga marina mexicana (Cristina "Mitty" Mittermeier / Facebook)

¿Qué estudió Cristina Mittermeier?

Cristina Mittermeier estudió Ingeniería Bioquímica en Ciencias Marinas en la Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

​Posteriormente, asistió al programa de Fotografía de Bellas Artes en el Corcoran College for the Arts en Washington, DC.

En 2022, Cristina Mittermeier recibió un Doctorado Honoris Causa en Bellas Artes de la Universidad Simon Fraser en la Columbia Británica, en Canadá.

Cristina Mittermeier, bióloga marina mexicana (Cristina "Mitty" Mittermeier / Facebook)

¿En qué ha trabajado Cristina Mittermeier?

La bióloga Cristina Mittermeier ha realizado trabajos de campo, los cuales han aparecido en revistas científicas sobre el Golfo de California y la Península de Yucatán.

Su trabajo se ha publicado en:

National Geographic

TIME

McLean’s

The Men’s Journal

Además, su obra fotográfica ha sido expuesta en galerías como:

Hilton Asmus

Saatchi Gallery

Eisele Gallery

Para 2005, Cristina Mittermeier fundó la Liga Internacional de Fotógrafos de Conservación (ILCP).

Cristina Mittermeier, bióloga marina mexicana (Cristina "Mitty" Mittermeier / Facebook)

Esto con el objetivo de crear una plataforma para fotógrafos que trabajan en temas ambientales, y acuñó la frase “fotografía de conservación”.

​Hacia 2014, Cristina Mittermeier cofundó SeaLegacy, una organización sin ánimo de lucro que utiliza la comunicación estratégica y que combina arte, ciencia y conservación.

Su objetivo es proteger y restaurar el océano en su estado natural en beneficio de la biodiversidad, la humanidad y el clima.

En 2018, Cristina Mittermeier fue nombrada una de las Aventureras del Año de National Geographic, junto con su pareja Paul Nicklen.

La serie Welcome to Earth de la plataforma de streaming Disney+ cuenta con la participación de Cristina Mittermeier.

El trabajo de Cristina Mittermeier ha sido condecorada con diversos premios, destacando:

Fotógrafa de Conservación del Año del Smithsonian

Premio a la Creadora de Contenido Humanitario de HIPA

Premio de Imagen para Fotógrafos con Responsabilidad Social

Medalla Sylvia Earle del Acuario de Seattle

Premio Visión Global de Travel + Leisure

Además fue nombrada una de las 100 latinas más comprometidas con la acción climática.

También, Cristina Mittermeier es miembro de la Academia Mundial de Fotografía. Así como artista de imagen de Sony. ​

Cristina Mittermeier de igual forma colabora con la iniciativa Perpetual Planet de Rolex en proyectos conjuntos para preservar el mundo.