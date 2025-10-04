Nelson Arturo, presunto operador del Tren de Aragua de Venezuela, fue detenido en la Ciudad de México (CDMX) , así lo informó hoy Omar Gracía Harfuch; te decimos quién es él.

Omar Gracía Harfuch confirmó la detención de tres integrantes del Tren de Aragua, entre ellos, Nelson Arturo, presunto principal operador de esta célula criminal en México.

Pero ¿quién es Nelson Arturo? Te decimos todo lo que se sabe del presunto principal operador del Tren de Aragua que fue detenido recientemente en CDMX.

¿Quién es Nelson Arturo?

Nelson Arturo, alías “Nelson”, fue detenido junto a otros dos sujetos señalados por su presunta participación en delitos contra la salud y asociación delictuosa como parte de una organización delictiva transnacional.

Según las autoridades de seguridad, Nelson Arturo es el presunto operador del Tren de Aragua en México, una célula criminal de Venezuela, pero que se ha extendido en toda América Latiina y Estados Unidos.

¿Qué edad tiene Nelson Arturo?

De acuerdo con la información, Nelson Arturo tiene 29 años de edad.

¿Cuál es la trayectoria de Nelson Arturo?

Nelson Arturo sería uno de los principales operadores del Tren de Aragua en México y, según los reportes, cuenta con orden de aprehensión por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

En México, el Tren de Aragua ha sido identificado como una organización criminal generadora de violencia y se le responsabiliza de delitos como:

Venta de narcóticos

Homicidio

Secuestro

Extorsión

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de Nelson Arturo, presunto principal operador del Tren de Aragua.

Nelson Arturo sería el autor intelectual y material de diversos casos de feminicidio y fue detenido en CDMX como resultado de un operativo realizado por elementos de seguridad federal y estatal.

De acuerdo con los reportes, Nelson Arturo cuenta con antecedentes delictivos en los años 2009, 2011, 2023 y 2025 por los delitos de robo agravado calificado en pandilla, contra la salud y portación de armas.