El nombre de la jueza de Tamaulipas Mónica Pérez Chapa se viralizó en redes sociales tras imponer una multa millonaria a una abogada.

A través de un video se mostró el momento exacto en que la jueza de Tamaulipas multa con 1.4 millones de pesos a una abogada por cuestionar su actuación.

¿Quién es Mónica Pérez Chapa, jueza de Tamaulipas que impuso una multa millonaria a una abogada?

Mónica Iliana Pérez Chapa es una jueza de control de Tamaulipas de oralidad penal que se encuentra en medio de la polémica.

Esto luego de que multó con 1.4 millones a una abogada por cuestionar su actuación en una audiencia.

Una abogada fue multada por 837 mil pesos, por intentar tomar la palabra durante una audiencia en #Tamaulipas. Se trata de la jueza de Control del Primer Distrito Judicial en Ciudad Victoria. Pero no es la única vez en que esta abogada electa impone una multa así: pic.twitter.com/7lgEz6DZTH — Nacho Lozano (@nacholozano) November 26, 2025

¿Cuántos años tiene Mónica Pérez Chapa, jueza de Tamaulipas que impuso una multa millonaria a una abogada?

No hay información pública sobre la edad de Mónica Iliana Pérez Chapa.

¿Quién es el esposo Mónica Pérez Chapa, jueza de Tamaulipas que impuso una multa millonaria a una abogada?

Mónica Iliana Pérez Chapa ha mantenido su vida privada alejada del ojo público, por lo que se desconocen detalles sobre si se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Mónica Pérez Chapa, jueza de Tamaulipas que impuso una multa millonaria a una abogada?

Al no tener información sobre la fecha de nacimiento de Mónica Iliana Pérez Chapa, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Pérez Chapa, jueza de Tamaulipas que impuso una multa millonaria a una abogada?

Mónica Iliana Pérez Chapa no ha compartido públicamente información sobre si tiene hijos.

Jueza de Tamaulipas multa con 1.4 millones a una abogada (Tomada de video)

¿Qué estudió Mónica Pérez Chapa, jueza de Tamaulipas que impuso una multa millonaria a una abogada?

No hay información pública que determine los estudios de Mónica Iliana Pérez Chapa.

¿En qué ha trabajado Mónica Pérez Chapa, jueza de Tamaulipas que impuso una multa millonaria a una abogada?

Mónica Pérez Chapa es jueza de control de Tamaulipas por elección popular.

A través de sus redes sociales, la abogada Marce Torres explicó que es mentira que destituyeron a la jueza de Tamaulipas.

Pues en realidad la jueza fue premiada cambiándola a la inscripción de los juicios tradicionales.

Cabe recordar que está jueza también sancionó previamente a otro abogado con cerca de 837 mil pesos por intentar intervenir durante una audiencia oral en curso.

¿Por qué Mónica Pérez Chapa, jueza de Tamaulipas, multó a una abogada?

A través de las redes sociales se viralizó un video en el que la juez de Tamaulipas Mónica Pérez Chapa multa a una abogada con 1.4 millones a una abogada por cuestionar su actuación en una audiencia.

Y es que la abogada había señalado presuntas inconsistencias procesales dentro del desarrollo de la diligencia judicial.

Durante la etapa intermedia del proceso la abogada señaló que la jueza no estaba siguiendo el protocolo establecido y pidió que se declarara incompetente por presunta falta de técnica procesal.

Mónica Pérez Chapa respondió con la sanción máxima prevista, pese a que existen medidas disciplinarias menos severas.

El caso ha generado gran polémica, por lo que el Poder Judicial de Tamaulipas confirmó que el caso será revisado por una instancia superior.