A unos días de que se conmemoren 10 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Miguel Ángel Osorio Chong habla de lo que ocurrió en la investigación sobre el caso en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong se dan en el documental de HBO Max, “Los 43 de Ayotzinapa, Un Crimen de Estado”, que relata lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como Normal de Ayotzinapa.

El crimen ha sido señalado como Crimen de Estado, y HBO Max lanzó un documental en donde entrevistó a los funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), a los investigadores del GIEI, periodistas que cubrieron las investigaciones y algunos de los inculpados por el delito.

Cabe destacar que, a 10 años del lamentable hecho, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes o sus restos óseos , pues hasta el momento solo han localizado e identificado a 3 normalistas.

En ese sentido, fue en su participación durante el documental que Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, aseguró que nadie dio la orden de “poner bolsas” con restos humanos de los normalistas en el Río San Juan.

Miguel Ángel Osorio Chong señala que no se cuidó el debido proceso en investigación de Ayotzinapa

El documental muestra las entrevistas realizadas a algunos de los señalados de crear “ la Verdad Histórica” sobre el caso y plantar evidencias en diferentes escenarios, como el basurero de Cocula y el Río San Juan.

Entre los funcionarios entrevistados se encuentra Miguel Ángel Osorio Chong, quien fungía como titular de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Peña Nieto, presidente señalado por incluso participar en la creación de la llamada Verdad Histórica.

Sin embargo, durante su testimonio, Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que las acusaciones en contra del gobierno surgen a partir de la acción incorrecta de “no cuidar el debido proceso” durante las investigaciones.

El ex funcionario señaló que fueron las autoridades que se encontraban en la zona quienes abrieron las bolsas sin actuar correctament e, por lo que “seguramente hay una violación al debido proceso”.

Sin embargo, señaló que “no recuerdo tampoco ninguna indicación de ‘pongan bolsas, pongan restos’”, ante el señalamiento de los grupos interdisciplinarios de investigación por la existencia de invención en el caso, y plantar evidencias, y la acusación en contra de Enrique Peña Nieto.

“Creo que el tema, y eso se lo dejo a las autoridades, es que no se siguió el debido proceso. Así se le llama aquí en México, y esto entonces da para los comentarios de los grupos interdisciplinarios extranjeros a decir lo inventaron, lo pusieron, lo colocaron”. Miguel Ángel Osorio Chong

Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong. Reunión en Los Pinos. (Cuartoscuro)

Miguel Ángel Osorio Chong niega que conociera torturas de detenidos por el caso Ayotzinapa

Miguel Ángel Osorio Chong también señaló que “no tenía conocimiento” de ningún hecho de tortura durante la investigación, como el realizado a Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo” o “El Terco”.

“Nunca supe que a través de estas acciones se pudieran haber conocido algunas declaraciones para involucrar a alguien, para conocer algún tipo de verdad o hacer que dijeran algún tipo de verdad que acomodará a las conclusiones.” Miguel Ángel Osorio Chong

Osorio Chong señaló que “eran muchas líneas de investigación” en el caso, aunque aclaró que “por supuesto” nunca justificará lo que después se dio a conocer al respecto de algunas torturas.

En el capítulo 2 del documental también sale a cuadro Tomás Zerón, actualmente prófugo de la justicia mexicana, y quien se encuentra refugiado en Israel, en donde afirma que él no torturo a El Cepillo , pese al video que existe sobre el hecho.

Es importante recordar que Tomás Zerón previamente acusó al ex presidente Enrique Peña Nieto por crear la Verdad Histórica de Ayotzinapa, no obstante, el ex funcionario no ha sido llamado por las autoridades mexicanas para aclarar la situación.

Hasta el momento, entre los detenidos por el crimen contra los normalistas de Ayotzinapa se encuentran:

Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de Justicia (PGR)

El general Brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón

El capitán José Martínez Crespo

El subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa

El soldado de Infantería Eduardo Mota Esquivel