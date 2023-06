Una diputada del PAN que le dijo de todo a Gerardo Fernández Noroña, pero, ¿quién es Martha Estela Romo Cuéllar, la legisladora que arremetió en la despedida del diputado del PT de la Cámara de Diputados, rumbo a las elecciones 2024?

Gerardo Fernández Noroña pidió licencia en la Cámara de Diputados, el 13 de junio de 2023, para competir en la encuesta de Morena rumbo a las elecciones 2024 que definirán al siguiente presidente de México el 2 de junio del año próximo.

La Comisión Permanente del Congreso aprobó las licencias por tiempo indefinido de Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Yeidckol Polevnsky, quien se destapó de último momento como “corcholata” de Morena.

En ese contexto, Martha Estela Romo Cuéllar le dijo de todo a Gerardo Fernández Noroña, de manera previa al Consejo Nacional de Morena:

“Yo creo que el gran ganador de este proceso, definitivamente, eres tú, que no tienes ni siquiera posibilidad de ganar pero te colaste en la lista y vas a tener premio de consolación. Así que mi admiración y respeto porque lo lograste. Personalmente, no lo celebro y creo que los mexicanos tampoco porque van a tener que pagar tu salario otros 3 o 6 años, depende de si tu premio de consolación va a ser diputados o senadores”.

La diputada del PAN acusó a Gerardo Fernández Noroña de polarizar el debate público con sus discursos “ociosos”:

“Muchas veces te he escuchado decir algo que seguramente te van a decir a ti en cuanto termine este proceso y que no me voy a permitir decirlo concretamente, pero seguramente tú vas a saber bien que se habla algo así como de ‘Tenga... tenga... tenga para que aprenda’, así te van a decir a ti Noroña, como tú terminas tus discursos con esas vulgaridades”.

“Vas a tener otros 3 o 6 años de vivir de parásito de los mexicanos”, dijo la diputada del PAN y recordó una anécdota:

Te recordamos que puedes revisar el tracking diario de SDPnoticias y MetricsMX, el cual da seguimiento a la aprobación de los posibles aspirantes.

Martha Estela Romo Cuéllar, actual diputada del PAN, es licenciada en Nutrición por la Universidad del Valle de Atemajac y maestra en Nutrición por la Universidad Antropológica de Guadalajara, materia por la cual fue docente en el año 2016.

La carrera política de la diputada del PAN ha sido la siguiente:

Martha Estela Romo Cuéllar también se ha desempeñado en otras tareas:

Gerardo Fernández Noroña pidió licencia en la Cámara de Diputados, el 13 de junio de 2023, para competir en la encuesta de Morena rumbo a las elecciones 2024 que definirán al siguiente presidente de México el 2 de junio del año próximo.

“Más allá de diferencias me voy sin ningún agravio. Que más allá de fricciones y tensiones yo no tengo ninguna cuenta pendiente. Me va bastante bien en la plataforma Youtube y de ahí voy a compensar, y debo decir que la gente me está apoyando. Si se hiciera una bolsa común de los tres partidos -Morena, PT, Verde- y se diera una cantidad suficiente para los recorridos me parece que evitaría cualquier financiamiento inadecuado”.

Gerardo Fernández Noroña