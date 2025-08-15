Aquí te compartimos la Cartelera de la Cineteca Nacional Chapultepec del 16 al 21 de agosto de 2025

Y es que por su reinauguración, la Cineteca Nacional Chapultepec estará ofreciendo una lista de películas gratis.

Cineteca Nacional Chapultepec (Secretaría de Cultura 'X' @cultura_mx)

¿Qué películas están gratis en la cartelera de la Cineteca Nacional Chapultepec?

Por su reinauguración, la Cineteca Nacional Chapultepec contará con una lista de películas gratis en su cartelera.

Esta promoción en la Cineteca Nacional Chapultepec tendrá lugar del 16 al 21 de agosto de 2025 e incluye los títulos:

Cronos - Guillermo del Toro (1993)

La camarista - Lila Avilés (2018)

Huesera - Michelle Garza Cervera (2022)

Las niñas bien - Alejandra Márquez Abella (2018)

Río Escondido - Emilio Fernández (1947)

El rey del barrio - Gilberto Martínez Solares (1949)

Nudo mixteco - Ángeles Cruz (2021)

Tempestad - Tatiana Huezo (2016)

Ahí está el detalle - Juan Bustillo Oro (1940)

La diosa arrodillada - Roberto Gavaldón (1947)

Los olvidados - Luis Buñuel (1950)

Dos tipos de cuidado - Ismael Rodríguez (1953)

La leyenda de la Nahuala - Ricardo Arnaiz (2007)

Nómadas - Emiliano Ruprah (2019)

¿Qué les pasó a las abejas? - Adriana Otero Robin Canul (2019)

Ya no estoy aquí - Fernando Frías (2019)

En el hoyo - Juan Carlos Rulfo I 2006)

Poetas campesinos - Nicolás Echevarría (1979)

Mamá - Xun Sero (2022)

La raya - Yolanda Cruz (2024)

Corazón de mezquite - Ana Laura Calderón (2019)

La fórmula del Doctor Funes - Pepe Buil (2015)

Danzón - María Novaro (1991)

Rabioso sol, rabioso cielo - Julián Hernández (2009)

Carmín tropical - Rigoberto Perezcano (2014)

Kenya - Gisela Delgadillo (2022)

Canoa - Felipe Cazals (1976)

La mujer murciélago - René Cardona (1968)

Resurrección - Eugenio Polgovsky (2016)

Si te interesa alguna película, te recordamos que la Cineteca Nacional Chapultepec tiene un horario de lunes a domingo de: 11:30 a 18:00 horas.

Esto es lo que tienes que saber si quieres visitar la Cineteca Nacional Chapultepec

Si te interesa la lista de películas gratis que la Cineteca Nacional Chapultepec tendrá en cartelera por su reinauguración, te recordamos que se encuentra ubicada en:

Av. Vasco de Quiroga #1345, Campo Militar número 1-F, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, 01219, Ciudad de México, CDMX.

En caso de querer ver algún otro filme o visitar la Cineteca Nacional Chapultepec otro día, el precio de los boletos de entra son de: