Luz María Rodríguez Pérez es abogada y política mexicana, actualmente diputada federal de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. Su trayectoria combina el trabajo en la administración pública de la Ciudad de México con su participación en proyectos relacionados con la economía social y solidaria.

Antes de llegar al Congreso de la Unión, Rodríguez Pérez ocupó distintos cargos en el Gobierno de la Ciudad de México.

¿Quién es Luz María Rodríguez Pérez?

Luz María Rodríguez Pérez es una abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que ha desarrollado parte importante de su trayectoria profesional en el servicio público.

Durante el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum ocupó cargos relacionados con la economía social y solidaria, así como funciones de asesoría y vinculación política. En 2024 llegó a la Cámara de Diputados como legisladora de Morena por el principio de representación proporcional, correspondiente a la tercera circunscripción.

Actualmente forma parte de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, de la Comisión de Energía y de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, en esta última como secretaria.

Luz María Rodríguez, diputada federal por Morena. (@Luz Maria Rodriguez/Fb )

¿Qué edad tiene Luz María Rodríguez Pérez?

Luz María Rodríguez Pérez tiene 51 años. Nació el 16 de junio de 1975 en Chicoloapan, Estado de México.

¿Luz María Rodríguez Pérez tiene pareja?

No existe información pública suficientemente verificada sobre la pareja actual o el estado civil de Luz María Rodríguez Pérez.

¿Qué signo zodiacal es Luz María Rodríguez Pérez?

Luz María Rodríguez Pérez es Géminis, debido a que nació el 16 de junio.

¿Luz María Rodríguez Pérez tiene hijos?

Luz María Rodríguez Pérez se ha referido públicamente a sí misma como madre en sus perfiles personales. Sin embargo, no existe información pública suficientemente documentada que permita establecer con certeza cuántos hijos tiene o proporcionar mayores detalles sobre ellos.

¿Qué estudió Luz María Rodríguez Pérez?

Luz María Rodríguez Pérez estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Luz María Rodríguez Pérez?

Luz María Rodríguez Pérez ha ocupado diferentes cargos dentro de la administración pública de la Ciudad de México y posteriormente llegó a la Cámara de Diputados.

Entre sus principales actividades y responsabilidades se encuentran:

2018: se incorporó al Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum.

2018-2019: estuvo al frente de la Dirección General de Economía Social y Solidaria de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México.

Durante esa etapa, de acuerdo con información proporcionada por la propia Rodríguez Pérez en su derecho de réplica publicado por SDPnoticias, se constituyeron 1,235 empresas sociales y solidarias y se fortalecieron otras 332.

Posteriormente se desempeñó como asesora de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y estuvo comisionada a la Subsecretaría de Gobierno.

2022: denunció públicamente que se le había solicitado renunciar a su puesto debido a su simpatía hacia Marcelo Ebrard. El Gobierno de la Ciudad de México respondió que la situación se originó por un error administrativo y negó que estuviera relacionada con motivos políticos.

2024: llegó a la Cámara de Diputados como diputada federal de Morena por representación proporcional.

2024-actualidad: participa en las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad; Economía Social y Fomento del Cooperativismo, y Energía. En las dos primeras ocupa una secretaría.

Durante la LXVI Legislatura, Luz María Rodríguez Pérez ocupa una posición como secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad y también es secretaria de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo. Además, es integrante de la Comisión de Energía.

Su participación legislativa está vinculada principalmente con temas económicos, de competitividad, cooperativismo y economía social.