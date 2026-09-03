Vanessa López Carrillo es diputada federal de la LXVI Legislatura por el Partido del Trabajo (PT), representando al Distrito 11 de Pátzcuaro, Michoacán.

Como legisladora, destaca su labor en la Comisión de Turismo y su impulso a iniciativas en materia fiscal y de salud alimentaria y de bebidas.

Su nombre se viralizó tras impulsar una propuesta para reformar el sistema fiscal de las bebidas alcohólicas, buscando equilibrar los impuestos de la cerveza frente a los destilados.

¿Quién es Vanessa López Carrillo, diputada federal por el PT?

Vanessa López Carrillo nació el 8 de enero de 1983 en Turicato, Michoacán. Es una abogada y política mexicana, miembro del Partido del Trabajo (PT).

Vanessa López Carrillo, diputada federal por el PT (Tomada de video)

Ha cobrado notoriedad nacional por impulsar un ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de la cerveza, proponiendo un incremento de entre 60 centavos y un peso por unidad para 2027.

Su argumento se basa en corregir una asimetría fiscal: señala que la cerveza representa el 93.1% del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México, pero aporta solo el 63.3% de la recaudación del IEPS, en contraste con los destilados, que con apenas el 6.3% del volumen total aportan el 33.3% del impuesto.

Promueve el rescate de la cuenca del Lago de Pátzcuaro (planteando la creación de una Comisión Especial para este fin), así como reformas que garanticen un turismo incluyente y accesible.

¿Cuántos años tiene Vanessa López Carrillo, diputada federal por el PT?

Vanessa López Carrillo tiene 43 años de edad.

¿Quién es el esposo de Vanessa López Carrillo, diputada federal por el PT?

No hay información pública acerca de si Vanessa López Carrillo se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Vanessa López Carrillo, diputada federal por el PT?

Vanessa López Carrillo es del signo zodiacal Capricornio.

Vanessa López Carrillo, diputada federal por el PT (Tomada de video)

¿Cuántos hijos tiene Vanessa López Carrillo, diputada federal por el PT?

No hay un registro público que indique si la diputada Vanessa López Carrillo tiene hijos.

¿Qué estudió Vanessa López Carrillo, diputada federal por el PT?

Vanessa López Carrillo es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (2001-2008).

Cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) de Morelia (2013-2017) y tiene un diplomado en Derecho Electoral por el IFIJUM.

¿En qué ha trabajado Vanessa López Carrillo, diputada federal por el PT?

Inició su trayectoria profesional como docente y jefa de oficina en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Michoacán (CECyTEM).

También litigó como abogada independiente y colaboró en el área técnica de la Notaría Pública No. 92.

Cuenta con una trayectoria de cerca de 15 años en el ámbito público y político de Michoacán. Previo a su diputación federal, desempeñó cargos clave en el Congreso local y en órganos de fiscalización, tales como:

Coordinadora de Atención Ciudadana y Gestoría del Congreso de Michoacán durante la LXXIII Legislatura (2015-2018).

Jefa del Departamento de Patrimonio del Congreso del Estado durante la LXXIV Legislatura (2019-2021).

Titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán durante la LXXV Legislatura (2021-2024)

Actualmente se desempeña como diputada federal de mayoría relativa por el Distrito 11 (con cabecera en Pátzcuaro, Michoacán) en la LXVI Legislatura (periodo del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2027).

Se desempeña como secretaria de la Comisión de Turismo y es integrante de las comisiones de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, así como de la de Igualdad de Género.