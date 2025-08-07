Luisa Alcalde, dirigente de Morena, llamó a los militantes del partido a vivir en la “justa medianía” aunque tengan recursos, tras los escándalos por las vacaciones en Europa, Tokio y Estados Unidos.

Cabe recordar que han sido 8 los militantes de Morena que han sido exhibidos de viaje o en lujosas vacaciones en diferentes partes del mundo, lo que ha sido duramente criticado por la oposición.

Y es que entre las críticas, las principales acusaciones es que los morenistas vacacionan con dinero del pueblo, mientras que otros recalcan que sus viajes no van acorde con el principio de austeridad de la Cuarta Transformación.

Luisa Alcalde pide a militantes de Morena vivir en la justa medianía

Desde una conferencia en Querétaro, Luisa Alcalde mandó un mensaje a los militantes de Morena por el tema de las vacaciones de lujo que se han revelado en las últimas semanas.

A pesar de que varios de los involucrados han aclarado que sus vacaciones fueron pagadas con sus propios recursos, Luisa Alcalde declaró que deben vivir en la “justa medianía” aunque tengan los medios económicos.

La presidenta nacional de Morena dijo que todos los militantes, pero especialmente líderes o representantes del partido, deben dar el ejemplo y vivir sin lujos.

“Eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas juaristas que son dos: una, vivir en la justa medianía, y dos, entender que el poder es humildad”. Luisa Alcalde

Aunque explicó que los viajes o vacaciones no están prohibidos dentro del partido, sí deben evitar los lujos, incluso entre sus artículos personales.

“No es que se mande un mensaje para prohibir que no puedas viajar a otro país, eso no es un delito, no es un acto de corrupción, el llamado es a vivir en la justa medianía”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde (cuartoscuro / Mario Jasso)

¿Quiénes han sido los militantes de Morena vistos en lujosas vacaciones?

Hasta el momento han sido 8 los militantes de Morena que han sido captados de vacaciones o de viaje en varios puntos de Europa, así como en Tokio, Japón, y recientemente en Nueva York, Estados Unidos: