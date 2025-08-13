Luis Raúl Castro Valenzuela, integrante del Cártel de Sinaloa, se encuentra entre los 26 líderes del narcotráfico trasladados de México a Estados Unidos; te contamos quién es él.

El gobierno de México y de Estados Unidos informaron del traslado de 26 criminales que se encontraban recluidos en cárceles mexicanas, para que puedan ser procesados por las autoridades estadounideses.

Todos los narcotraficantes mexicanos son acusados por una variedad de delitos asociados al tráfico de drogas y delincuencia organizada; pero, ¿quién es Luis Raúl Castro Valenzuela?

¿Quién es Luis Raúl Castro Valenzuela?

Luis Raúl Castro Valenzuela alias “Chacho” es integrante del Cártel de Sinaloa, requerido por Estados Unidos por los delitos de secuestro y tráfico de drogas.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Luis Raúl Castro Valenzuela era buscado por secuestrar y mantener como rehén a una ciudadana estadounidense.

¿Qué edad tiene Luis Raúl Castro Valenzuela?

Aunque se desconoce la edad exacta de Luis Raúl Castro Valenzuela, reportes previos de su actividad criminal indican que el narcotraficante tendría alrededor de 40 años aproximadamente.

¿Cuál es el signo zodiacal de Luis Raúl Castro Valenzuela?

Se desconoce la fecha de nacimiento y signo zodiacal del miembro del Cártel de Sinaloa extraditado a Estados Unidos.

¿Luis Raúl Castro Valenzuela está casado?

No hay información que apunte que el criminal Luis Raúl Castro Valenzuela esté casado o se sepa quién es su esposa.

¿Luis Raúl Castro Valenzuela tiene hijos?

De igual manera se desconoce si Luis Raúl Castro Valenzuela tiene o no hijos.

¿Cuáles son los estudios de Luis Raúl Castro Valenzuela?

Igualmente no hay datos públicos que señalen el grado de estudios de Luis Raúl Castro Valenzuela, integrante del Cártel de Sinaloa.

¿A qué se dedicaba Luis Raúl Castro Valenzuela?

Como miembro del Cártel de Sinaloa, Luis Raúl Castro Valenzuela se encargaba de diversas actividades ilícitas, como el secuestro de una estadounidense y ser líder de una red de tráfico de drogas en Pennsylvania, Estados Unidos.

Por ese caso, en 2021 el integrante del Cártel de Sinaloa fue detenido en Culiacán, acusado por toma de rehenes, secuestro, así como tráfico de heroína y fentanilo entre marzo de 2017-noviembre de 2020. Estados Unidos buscaba su extradición desde entonces.

Su detención fue resultado de un operativo de la FGR y la Secretaría de Marina, donde lograron rescatar a la ciudadana estadounidense que estuvo secuestrada y tomada como rehén durante un año.

La privación de libertad de la mujer fue con el fin de presionar a un grupo de traficantes en Delaware, Estados Unidos, para el pago de una deuda y más ganancias del tráfico de drogas.

Luis Raúl Castro Valenzuela fue extraditado a Estados Unidos

Ante las acusaciones que enfrentaba el integrante del Cártel de Sinaloa, Luis Raúl Castro Valenzuela finalmente fue extraditado de México a Estados Unidos este martes 12 de agosto de 2025.

Su extradición se realizó junto a otros 25 líderes del narcotráfico requeridos por Estados Unidos para ser procesados por la justicia estadounidense; ellos son:

Enrique Arballo Talamantes Benito Barrios Maldonado Francisco Chávez Abdul Karim Conteh Baldomero Fernández Beltrán Ismael Enrique Fernández Vázquez Leobardo García Corrales Abigael González Valencia José Carlos Guzmán Bernal Anton Petrov Kulkin Roberto Omar López José Francisco Mendoza Gómez Hernán Domingo Ojeda López Daniel Pérez Rojas Juan Carlos Sánchez Gaytán David Fernando Vásquez Bejarano José Antonio Vivanco Hernández Mauro Alberto Núñez Ojeda Juan Carlos Félix Gastelum Jesús Guzmán Castro Pablo Edwin Huerta Nuno Servando Gómez Martinez Kevin Gil Acosta Roberto Salazar Martín Zazueta Pérez