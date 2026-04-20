Luis Miguel Garduño es un ex funcionario de Morena en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, quien recientemente dejó el cargo y se le considera cercano al polémico alcalde Beto Granados.

El ex funcionario dejó el cargo en enero de 2026, es decir, tres meses antes de haber sido detenido en Estados Unidos con casi 11 kilos de cocaína. Te contamos lo que sabemos sobre quién es Luis Miguel Garduño:

¿Quién es Luis Miguel Garduño?

¿Qué edad tiene Luis Miguel Garduño?

¿Quién es la esposa de Luis Miguel Garduño?

¿Qué signo zodiacal es Luis Miguel Garduño?

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel Garduño?

¿Qué estudió Luis Miguel Garduño

¿En qué ha trabajado Luis Miguel Garduño?

¿Quién es Luis Miguel Garduño?

Luis Miguel Garduño es un ex funcionario del municipio de Matamoros, Tamaulipas, cercano al polémico alcalde Alberto Granados, quien el año pasado le fue retirada la visa.

Luis Miguel Garduño fue detenido el 5 de abril con casi 11 kilos de cocaína en Estados Unidos y sigue bajo custodia de las autoridades de ese país.

Luis Garduño y Beto Granados (Luis Garduño )

¿Qué edad tiene Luis Miguel Garduño?

Se desconoce la edad exacta de Luis Miguel Garduño pues aunque la administración local publicó un currículum vitae del exfuncionario en su portal de transparencia, tiene vetados datos como lugar y fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Luis Miguel Garduño?

Se desconoce quién es la esposa de Luis Miguel Garduño.

¿Qué signo zodiacal es Luis Miguel Garduño?

El dato es desconocido ya que su fecha de nacimiento ha sido testada en su perfil curricular en el sitio de transparencia del gobierno local de Matamoros.

¿Cuántos hijos tiene Luis Miguel Garduño?

Se desconoce si Luis Miguel Garduño es padre de familia.

¿Qué estudió Luis Miguel Garduño?

Se desconocen los estudios formales de Luis Miguel Garduño.

¿En qué ha trabajado Luis Miguel Garduño?

A partir de 2004, Luis Miguel Garduño cuenta con experiencia en el ámbito privado en labores de exportación e importación de mercancías, ventas, logística aduanera e incluso ha sido propietario en negocios diversos.

Participó en diversos procesos electorales en Matamoros, desde 1998 hasta 2018.

De acuerdo con documentos del municipio, Luis Miguel Garduño dejó el puesto como director de Servicios Públicos Municipales el 9 de enero de 2026, cargo que ocupó desde el 23 de enero de 2025.

Como funcionario público percibía un sueldo de 27 mil 931 pesos mensuales.

Detienen con cocaína a Luis Miguel Garduño, funcionario de Matamoros

Luis Miguel Garduño, ex funcionario municipal por Morena en Matamoros, Tamaulipas, fue detenido en el estado de Texas, Estados Unidos con casi 11 kg de cocaína ocultos en su vehículo el pasado 5 de abril.

Los hechos ocurrieron en un control fronterizo entre Tamaulipas y Texas por lo que sigue bajo custodia de Estados Unidos.