Luis Felipe Munguía Corella, economista especializado en mercado laboral y desigualdad, es el actual presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Reconocido por liderar los aumentos históricos al salario mínimo en México, ha transformado la institución en un centro de investigación técnica de alto nivel.

Con experiencia en organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, así como en el Banco de México y la Secretaría de Economía, su trayectoria lo posiciona como una figura clave en la política económica nacional.

¿Quién es Luis Felipe Munguía Corella?

Luis Felipe Munguía Corella es un economista especializado en el mercado laboral y la desigualdad, reconocido por liderar la política de aumentos históricos al salario mínimo en México.

Ha sido clave en la transformación de la CONASAMI, al pasar de un organismo administrativo a un centro de investigación técnica de alto nivel. Además, ha contribuido a desmitificar la relación directa entre el aumento salarial y la inflación, logrando consensos unánimes para elevar el ingreso básico de millones de trabajadores.

¿Qué edad tiene Luis Felipe Munguía Corella?

Luis Felipe Munguía Corella tiene 43 años, ya que nació el 20 de septiembre de 1982.

¿Luis Felipe Munguía Corella tiene pareja?

Luis Felipe Munguía Corella mantiene su vida personal en privado, por lo que se desconoce su estado civil o si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Luis Felipe Munguía Corella?

Al haber nacido el 20 de septiembre, Luis Felipe Munguía Corella es Virgo, perteneciente al elemento Tierra. Virgo se caracteriza por la meticulosidad, el análisis crítico y la vocación de servicio.

¿Luis Felipe Munguía Corella tiene hijos?

No se dispone de información pública respecto a su entorno familiar directo en los registros oficiales de Luis Felipe Munguía Corella.

¿Qué estudió Luis Felipe Munguía Corella?

Luis Felipe Munguía Corella es licenciado en Economía por la Universidad de Sonora, maestro en Economía por El Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de California.

¿En qué ha trabajado Luis Felipe Munguía Corella?

Luis Felipe Munguía Corella cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito económico, tanto en el sector público como en organismos internacionales y la academia, con experiencia en comercio exterior, análisis estadístico e investigación.