La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos presentó su Informe Mensual sobre el Comportamiento de la Economía correspondiente a marzo, en el que destaca que los incrementos al salario mínimo están asociados con un aumento en la participación laboral de las mujeres.

El análisis se realizó con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, considerando el periodo de 2015 a 2025 y enfocándose en la población de entre 25 y 54 años.

Salario mínimo impulsa la participación laboral femenina en México

De acuerdo con el estudio, el salario mínimo, medido a través del Índice de Kaitz, tiene un efecto positivo en la participación laboral de las mujeres, ya que su incremento se asocia con un aumento de 0.2 puntos porcentuales.

En contraste, para los hombres se identificó una ligera disminución de 0.5 puntos porcentuales, lo que evidencia un comportamiento diferenciado por género en el mercado laboral.

Asimismo, el informe destaca que la educación es un factor clave para la inserción laboral femenina. Las mujeres con estudios universitarios incrementan su probabilidad de participar en el mercado laboral en 28.6 puntos porcentuales, mientras que en los hombres el aumento es de apenas 5.8 puntos.

Factores sociales influyen en la participación laboral de las mujeres: Conasami

El documento también señala que la presencia de infancias en el hogar impacta de manera distinta según el género. En el caso de las mujeres, tener menores de cinco años reduce su probabilidad de participar en el mercado laboral en 7.5 puntos porcentuales, mientras que en los hombres la incrementa ligeramente en 0.5 puntos.

Estos resultados reflejan los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres, especialmente en lo relacionado con las responsabilidades de cuidado.

Ante este panorama, la Conasami subraya la necesidad de fortalecer políticas públicas que promuevan empleos de calidad, reduzcan las brechas de género y faciliten la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones dignas.

El organismo destaca que medidas como el impulso a salarios dignos, así como estrategias para disminuir las cargas de cuidado, son fundamentales para avanzar hacia una mayor equidad laboral en México.