Kathya Sánchez Rodríguez, diputada por Chignahuapan del Partido Verde en el estado de Puebla, sorprendió a todos al cantar en el Congreso estatal.

Fue durante la sesión del jueves 27 de noviembre, cuando la diputada Kathya Sánchez Rodríguez tomó el micrófono e interpretó una canción icónica de Juan Gabriel.

Perol, ¿quién es Kathya Sánchez Rodríguez? Esto sabemos acerca de la diputada de Chignahuapan por el Partido Verde en Puebla.

¿Qué edad tiene Kathya Sánchez Rodríguez?

Kathya Sánchez Rodríguez nació el 13 de abril de 1992, por lo que actualmente tiene 33 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Kathya Sánchez Rodríguez?

Kathya Sánchez Rodríguez nació un 13 de abril, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Aries.

¿Qué estudió Kathya Sánchez Rodríguez?

Kathya Sánchez Rodríguez cuenta con la Licenciatura en Contaduría Pública

¿En qué ha trabajado Kathya Sánchez Rodríguez?

Kathya Sánchez Rodríguez cuenta con experiencia profesional dentro de diversos ámbitos, desempeñándose como:

Secretaria Particular del Rector de la Universidad Interserrana

Secretaria del Tecnológico de Zacatlán

Coordinadora de la Red de Jóvenes de Zacatlán