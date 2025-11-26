El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dio a conocer que la construcción del nuevo Bachillerato Tecnológico Plantel Cuautlancingo en Puebla avanza sin contratiempos, asegurando que 88 mil estudiantes se verán beneficiados.
SICT de Puebla anuncia nuevas carreras en Bachillerato Tecnológico
La institución detalló que a inicios del 2026 se comenzarán con las inscripciones a este plantel, para iniciar el ciclo en agosto.
Además, señaló que la escuela contará con cinco edificios: tres para aulas, uno administrativo y uno de servicios. Asimismo, contará con plaza cívica, estacionamiento, canchas multiusos y andadores.
El Bachillerato Tecnológico Plantel Cuautlancingo tendrá una amplia oferta educativa con formación en áreas estratégicas como:
- Semiconductores
- Microelectrónica
- Aeronáutica
- Robótica
- Automatización
- Gestión e Innovación Turística
- Inteligencia Artificial
- Ciberseguridad
- Electromovilidad
- Comercio Internacional
- Aduanas
El nuevo Bachillerato Tecnológico de Puebla se ha convertido en uno de los proyectos estratégicos del Gobierno de México, que busca mejorar la infraestructura educativa y el fortalecimiento de las regiones del país.