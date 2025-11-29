La diputada del Partido Verde en el estado de Puebla, Kathya Sánchez, sorprendió cuando decidió cantar en el Congreso estatal.

De acuerdo con un video que previamente compartió la propia Kathya Sánchez, se le observa con un micrófono cantando el tema “Se me olvidó otra vez” de Juan Gabriel.

Kathya Sánchez fue blanco de críticas tras interpretar canción de Juan Gabriel en el Congreso de Puebla

La diputada Kathya Sánchez sorprendió al Congreso de Puebla cuando puso a prueba sus dotes artísticos e interpretó la canción “Se me olvidó otra vez” de Juan Gabriel.

No obstante, la diputada del Verde fue blanco de críticas por esta situación, pues le reprocharon el uso del recinto legislativo como karaoke y el uso de su tiempo para el mismo fin.

Previamente Kathya Sánchez compartió el video en sus redes sociales, señalando que había interpretado el tema en “celebración a sus raíces y a la cultura mexicana ”, pero más tarde lo borró debido a los comentarios en contra.

Diputada del Partido Verde en Puebla sorprende cantando en el Congreso (Captura)

Incluso algunas personas lanzaron cometarios irónicos contra la diputada del Verde, pidiendo que fuera a sus comunidades a cantar, pues la acusaron de no visitar estos lugares como parte de sus obligaciones legislativas.

Los hechos se habrían registrado durante la sesión legislativa del jueves 27 de noviembre, en donde en algún momento Kathya Sánchez pidió un micrófono y se dispuso a interpretar la canción en gesto a los presentes en el Congreso.