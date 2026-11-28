Julio César Osuna Cháidez fue un político y servidor público sinaloense, conocido por ser el regidor del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El cual fue asesinado la noche del viernes 27 de noviembre de 2026 a balazos en el sector Isla Musala en Culiacán.

Los hechos ocurrieron cuando Julio César Osuna Cháidez se encontraba en su vehículo justo para entrar al fraccionamiento Pontevedra en el sector Isla Musala, Culiacán donde residía.

¿Quién es Julio César Osuna Cháidez?

Julio César Osuna Cháidez fue el regidor del PVEM en Sinaloa que murió en un ataque directo a balazos por dos hombres que lo esperaban en el fraccionamiento donde vivía.

Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Culiacán (Especial)

¿Qué edad tenía Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Sinaloa?

No se sabe qué edad tenía Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Sinaloa al momento de su muerte.

¿Quién era la esposa de Julio César Osuna Cháidez?

No se conoce el dato público sobre si Julio César Osuna Cháidez tenía esposa o pareja.

¿De qué signo zodiacal es Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Sinaloa?

Al no tener su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal al que pertenecía Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Sinaloa

¿Cuántos hijos tuvo Julio César Osuna Cháidez?

No se tiene el dato de hijos de Julio César Osuna Cháidez.

¿Qué estudió Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Sinaloa?

Se sabe que Julio César Osuna Cháidez, regidor del PVEM en Sinaloa estudió:

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Realizó diplomados en Recursos Humanos (2008) y Políticas Públicas (2013).

¿En qué trabajó Julio César Osuna Cháidez?

Julio César Osuna Cháidez tuvo una carrera como funcionario público por 19 años, donde se desempeñó como: