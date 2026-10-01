Durante la desaparición de los 43 normalistas estudiantes de Ayotzinapa durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, uno de los desaparecidos fue Julio César López Patolzin, por lo que te decimos quien es.

¿Quién es Julio César López Patolzin, militar y estudiante desaparecido de Ayotzinapa?

Julio César López Patolzin fue uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Nació en Tixtla, Guerrero, y era el segundo de cuatro hijos de Joaquina Patolzin de la Cruz y Rafael López; su familia lo describía como un joven serio y reservado, aficionado al futbol y al básquetbol.

Su caso tiene una particularidad: además de ser estudiante normalista, era soldado activo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y de acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, realizaba labores de información dentro de la Normal, bajo las órdenes de mandos militares.

Julio César López Patolzin, uno de los desaparecidos de Ayotzinapa (Especial )

¿Qué edad tiene Julio César López Patolzin, militar y estudiante desaparecido de Ayotzinapa?

Julio César López Patolzin nació el 29 de enero de 1989, por lo que tenía 25 años cuando desapareció el 26 de septiembre de 2014.

¿Julio César López Patolzin, militar y estudiante desaparecido de Ayotzinapa tiene pareja?

Los registros públicos y las biografías documentadas por organizaciones de derechos humanos como el Centro Prodh sobre la vida personal y familiar de Julio César López Patolzin, se centran principalmente en su núcleo de origen, es decir: su madre Joaquina Patolzin y sus hermanos.

Es decir que hasta el momento no hay registros públicos oficiales o de relevancia mediática sobre una relación con pareja sentimental al momento de los hechos.

¿Qué signo es Julio César López Patolzin, militar y estudiante desaparecido de Ayotzinapa?

Por haber nacido el 29 de enero de 1989, Julio César López Patolzin es del signo Acuario.

Su fecha de nacimiento aparece registrada por el Centro Prodh, organización que documentó las historias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

(Especial )

¿Julio César López Patolzin, militar y estudiante desaparecido de Ayotzinapa tiene hijos?

En las biografías oficiales y notas periodísticas sobre su perfil familiar y antecedentes no se registra que Julio César López Patolzin haya tenido hijos; su entorno familiar conocido se compone de su madre, sus hermanos y sus vínculos comunitarios en Tixtla.

¿Qué estudió Julio César López Patolzin, militar y estudiante desaparecido de Ayotzinapa?

Julio César López Patolzin cursó sus estudios básicos y de bachillerato en Guerrero, posteriormente intentó ingresar en varias ocasiones a una escuela normal hasta conseguir un lugar en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014.

Su interés por convertirse en profesor estuvo relacionado con su intención de obtener una profesión que le permitiera ayudar económicamente a su familia. Antes de ingresar a Ayotzinapa había intentado formar parte de otras escuelas normales.

Ingresó en 2014 a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa para formarse como docente (normalista).

Estudiantes normalistas, madres buscadoras, familiares de personas desaparecidas y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Camila Ayala Benabib)

¿En qué trabajó Julio César López Patolzin, militar y estudiante desaparecido de Ayotzinapa?

Antes de ingresar a la Normal de Ayotzinapa, Julio César López Patolzin desempeñó distintos trabajos como:

Ayudante de herrero

Chofer de un camión de volteo

Campesino

Además de colaborar con su padre en las labores del campo

También perteneció al Ejército Mexicano, y de acuerdo con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, causó alta como soldado de infantería el 16 de enero de 2009, en el 50 Batallón de Infantería de Chilpancingo.

El informe señala que para septiembre de 2014 llevaba cinco años y ocho meses de servicio.

Durante su servicio participó en labores de rescate tras los huracanes Manuel e Ingrid en 2013; posteriormente ingresó a la Normal de Ayotzinapa.

Sin embargo, los documentos de la CoVAJ establecen que continuaba activo en el Ejército y que desde 2012 realizaba labores de información sobre las actividades de los normalistas. Su último reporte fue realizado alrededor de las 10:00 horas del 26 de septiembre de 2014, el mismo día en que desapareció junto con sus compañeros.

Actualmente, López Patolzin continúa entre los 43 estudiantes de Ayotzinapa que no han sido localizados ni identificados mediante restos, de acuerdo con información publicada en septiembre de 2026.