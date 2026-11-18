Josefina Cortés Campos es una jurista, investigadora y académica mexicana especializada en Derecho Administrativo, regulación de servicios públicos, competencia económica y sector energético.

Actualmente se desempeña como decana regional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, en la región Ciudad de México, y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), Nivel II.

El 18 de noviembre de 2026 fue anunciada como integrante independiente de la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México. Su incorporación forma parte de una reestructuración del organismo, cuya junta pasó de cuatro a siete integrantes, con el propósito de reforzar la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas.

¿Quién es Josefina Cortés Campos?

Josefina Cortés Campos es especialista en Derecho Administrativo, regulación de servicios públicos y economía del sector eléctrico. Su trabajo académico se ha enfocado en el análisis de los cambios en la intervención del Estado en la prestación de servicios públicos, así como en los marcos jurídicos que regulan sectores estratégicos de la economía.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la investigación jurídica con la participación en espacios de análisis y asesoría institucional. Es autora de más de 30 publicaciones sobre regulación, competencia económica y energía, además de formar parte del Consejo Asesor del Center for U.S. and Mexican Law de la Universidad de Houston desde 2012.

¿Qué edad tiene Josefina Cortés Campos?

No se dispone de información pública verificable sobre la fecha de nacimiento de Josefina Cortés Campos.

¿Josefina Cortés Campos tiene pareja?

No hay información pública verificable sobre el estado civil o la situación sentimental de Josefina Cortés Campos. Los perfiles institucionales y académicos disponibles se concentran en su trayectoria profesional.

¿Qué signo zodiacal es Josefina Cortés Campos?

No es posible determinar su signo zodiacal, debido a que no se cuenta con una fecha de nacimiento pública y verificable.

¿Josefina Cortés Campos tiene hijos?

No se encontró información pública que confirme si Josefina Cortés Campos tiene hijos. Este dato no aparece en los perfiles profesionales y académicos consultados.

¿Qué estudió Josefina Cortés Campos?

Josefina Cortés Campos cuenta con formación especializada en Derecho y regulación económica. Su trayectoria académica incluye:

Licenciatura en Derecho, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Doctorado en Derecho, por la Universidad Carlos III de Madrid, España.

Especialización en Regulación de Servicios Públicos y Economía del Sector Eléctrico, por la Universidad Carlos III de Madrid.

Tesis doctoral: La transformación del Estado social en materia de prestación pública de servicios: los sectores eléctricos español y mexicano, defendida el 22 de febrero de 2007.

¿En qué ha trabajado Josefina Cortés Campos?

Josefina Cortés Campos es reconocida por su experiencia en Derecho Administrativo, regulación económica, competencia y sector energético. Su trayectoria combina la docencia y la investigación con la colaboración en instituciones públicas y organismos especializados.

Entre sus principales actividades y responsabilidades se encuentran: