José Luis Samaniego Leyva actualmente se desempeña como subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat.

Es un economista mexicano especializado en desarrollo sostenible, cambio climático, economía circular y política ambiental, quien

¿Quién es José Luis Samaniego Leyva?

José Luis Samaniego Leyva es un economista y especialista en políticas de desarrollo sostenible.

Desde la subsecretaría participa en la definición y aplicación de políticas relacionadas con economía circular, gestión de residuos, desarrollo urbano sostenible y cambio climático.

Su trabajo también ha incluido proyectos de transporte sustentable y cooperación ambiental internacional.

José Luis Samaniego Leyva (CEPAL)

¿Cuántos años tiene José Luis Samaniego Leyva?

José Luis Samaniego Leyva tiene 70 años.

¿Quién es la pareja de José Luis Samaniego Leyva?

No se encontró información pública que confirme la identidad de la pareja, esposa o cónyuge de José Luis Samaniego Leyva.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Samaniego Leyva?

José Luis Samaniego Leyva nació el 19 de marzo de 1956. Por su fecha de nacimiento, su signo zodiacal es Piscis.

¿José Luis Samaniego Leyva tiene hijos?

No se encontró información pública que permita confirmar cuántos hijos tiene José Luis Samaniego Leyva, sus nombres o sus edades.

¿Qué estudió José Luis Samaniego Leyva?

José Luis Samaniego Leyva es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y tiene una maestría en Economía Política Internacional por la Universidad de las Américas.

También obtuvo un doctorado en Recursos Naturales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue fellow del Programa Internacional LEAD de El Colegio de México.

José Luis Samaniego Leyva (CEPAL)

¿En qué ha trabajado José Luis Samaniego Leyva?

José Luis Samaniego Leyva comenzó su trayectoria en el sector ambiental mexicano y entre 1994 y 2000 fue titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Durante ese periodo participó en las negociaciones de México relacionadas con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, además de representar al país ante organismos ambientales internacionales.

Entre 2004 y 2023 fue director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. También participó en el proceso que llevó a la aprobación del Acuerdo de Escazú.

En 2023 fue nombrado director ejecutivo del World Resources Institute (WRI) para México y Colombia, cargo que ocupó antes de incorporarse nuevamente al Gobierno de México.

Desde 2024 forma parte de la Semarnat y actualmente encabeza la Subsecretaría de Desarrollo Sostenible y Economía Circular.