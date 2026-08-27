José Rentería González es un abogado y funcionario mexicano quien fue titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Nayarit.

Recientemente José Rentería González tomó notoriedad, tras solicitarse su renuncia por la dependencia, tal y como lo confirmó la secretaria federal de Semarnat, Alicia Bárcena el pasado 26 de agosto de 2026.

Por lo que te contamos a detalle más sobre quién es José Rentería González quien fuera titular de Semarnat en Nayarit.

¿Quién es José Rentería González?

José Rentería González es un funcionario mexicano conocido por haber ocupado la oficina de Semarnat en Nayarit.

Así como puestos en el gobierno local de Jalisco enfocados en el ámbito del cuidado del medio ambiente en el estado.

¿Quién es José Rentería González? Titular de Semarnat en Nayarit (Especial )

¿Qué edad tiene José Rentería González, titular de Semarnat en Nayarit?

Se desconoce la edad de José Rentería González, titular de Semarnat en Nayarit,

¿Quién es la esposa de José Rentería González?

No se tiene información pública de la vida privada de José Rentería González para conocer su vida sentimental.

¿De qué signo zodiacal es José Rentería González, titular de Semarnat en Nayarit?

No hay información de su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce el signo zodiacal al que pertenece José Rentería González.

¿Cuántos hijos tiene José Rentería González?

No se sabe si José Rentería González tiene hijos.

¿Qué estudió José Rentería González, titular de Semarnat en Nayarit?

Según información en su perfil público de LinkedIn, José Rentería González estudió en la Universidad de Guadalajara donde cursó la carrera de abogado entre 1998 y 2002.

¿En qué ha trabajado José Rentería González?

José Rentería González tuvo una carrera laborar en el medio ambiente para gobiernos locales, se sabe que fue: