José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima fue vinculado a proceso por el delito de peculado y uso indebido de atribuciones presuntamente cometidos durante su administración estatal (2016-2021).

Pese a las acusaciones en su contra, José Ignacio Peralta enfrentará el proceso en libertad ya que ha comparecido cuando se les ha convocado.

¿Quién es José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta Sánchez nació en Colima el 1 de octubre de 1970, es un político, economista y académico.

José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima (@nachoperaltacol / Instagram)

Actualmente se enfrenta un proceso legal tras ser acusado por presuntas irregularidades financieras detectadas durante su administración en Colima entre 2016 y 2021.

¿Cuántos años tiene José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta tiene 55 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

En el año 2000 se casó con Nora Luisa Moreno Peralta, quién ocupó la titularidad del sistema DIF Municipal cuando José Ignacio Peralta fue presidente Municipal de Colima en 2010.

Sin embargo, tiempo después la pareja puso fin a su relación antes de que José Ignacio Peralta se convirtiera en gobernador de Colima.

¿Qué signo zodiacal es José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta es del signo zodiacal Libra.

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¿Cuántos hijos tiene José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta tiene una hija llamada Adriana Emilia, fruto de su matrimonio con Nora Moreno.

¿Qué estudió José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

José Ignacio Peralta es Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

También cursó una Maestría en Economía (M.A. in Economics) en la Universidad de Essex, Reino Unido.

¿En qué ha trabajado José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima?

Se desempeñó en las áreas de análisis e investigación económica del Centro de Estudios de Competitividad (CEC) del ITAM.

José Ignacio Peralta desarrolló diversos proyectos para el Departamento del Distrito Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Gobierno del Estado de Sinaloa.

Trabajó como asesor en materia económica en la Secretaría de Educación Pública.

Laboró como Subgerente de Cambios Internacionales y Metales y Subgerente de Cambios Nacionales de la división Cambios y Política Económica en el Banco de México.

Del 2004 al 2009 fue titular de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima.

Se desempeñó como Subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto.

Posteriormente fue presidente municipal de Colima, cargó que desempeñó hasta el 2012.

José Ignacio Peralta fue gobernador de Colima del 2016 al 2021.

Se ha desempeñado como profesor de Macroeconomía, Teoría Monetaria y Política Monetaria de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima (UCOL), y profesor de Finanzas Públicas, maestría en Administración Pública, CIDE.

También fue asistente de profesor, Introducción a Econometría de la Facultad de Ciencias de la UNAM.

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José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima, fue vinculado a proceso

El exgobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, y su antiguo secretario de Finanzas han sido vinculados a proceso penal por presuntas irregularidades financieras.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción los acusa de peculado y uso indebido de atribuciones durante su gestión entre 2016 y 2021.

Aunque ambos enfrentarán el proceso en libertad, el juez otorgó un plazo de cinco meses para profundizar en las investigaciones sobre este supuesto daño al erario.

José Ignacio Peralta sostiene que sus acciones fueron legales y atribuye las acusaciones a modificaciones presupuestarias que, según él, estaba facultado para realizar.

Este caso representa un hecho histórico en la entidad, ya que es la primera vez que un exmandatario estatal es llevado ante la justicia por el manejo de recursos públicos.