José Ignacio Peralta Sánchez y su exsecretario de Finanzas, Carlos Noriega, fueron vinculados a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones, presuntamente cometidos entre 2016 y 2021.

La Fiscalía Anticorrupción de Colima presentó la denuncia y un juez de control determinó que ambos enfrentarán el proceso en libertad, con un plazo de cinco meses para concluir la investigación complementaria.

Ignacio Peralta, de 55 años de edad, aseguró que demostrará su inocencia y calificó las acusaciones como un asunto de modificación presupuestaria.

Vinculan a proceso a Ignacio Peralta, exgobernador de Colima (Tomada de video )

Ex gobernador de Colima fue vinculado a proceso

Tras desarrollarse el 7 de mayo de 2026 una audiencia en la Sala 2 del Juzgado de lo Penal, al oriente de la ciudad de Colima, un juez de control determinó que José Ignacio Peralta Sánchez y Carlos Noriega fueran vinculados a proceso.

Los delitos con los que fueron vinculados fue por peculado y uso indebido de atribuciones presuntamente cometidos durante la pasada administración estatal (2016-2021).

Tanto Ignacio Peralta como Carlos Noriega podrán enfrentar el proceso en libertad ya que han comparecido cuando se les ha convocado.

Sin embargo, cualquier incumplimiento de los imputados podría cambiar su situación legal.

Además, se estableció un periodo de cinco meses para concluir la investigación complementaria.

Fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado (FGE) quién presentó una denuncia contra ambos funcionarios.

Hasta el momento no se ha revelado el monto del presunto daño al erario cometido por los exfuncionarios, ni los hechos específicos que originaron la acusación.

Ignacio Peralta se comprometió a presentar las pruebas necesarias para demostrar su inocencia

Al salir de la audiencia, Ignacio Peralta afirmó ante la prensa que sus decisiones fueron legales y se comprometió a presentar las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.

“Bueno, pues vamos a buscar agregar una serie de análisis de referencias de carácter jurídico, pruebas, etcétera, que nos permitan fortalecer los argumentos que hoy se expusieron y demostrar que se actuó apegado a la ley y que no hubo la comisión de ningún delito” Ignacio Peralta, exgobernador de Colima

Ignacio Peralta se dijo respetuoso del debido proceso y confesó que las acusaciones en su contra tienen relación con un asunto de modificación presupuestaria y que él como gobernador tenía facultades para hacerlo.

“Es un tema que tiene que ver con un procedimiento, una operación y sobre todo una autorización presupuestal… Los diputados estados autorizan el presupuesto de egresos, este presupuesto por diferentes razones puede sufrir alteraciones y quien únicamente tiene la capacidad de poder autorizar estas modificaciones presupuestales es el titular del Poder Ejecutivo” Ignacio Peralta, exgobernador de Colima

Fiscalía Anticorrupción de Colima destaca proceso contra Peralta

Al concluir la audiencia, la fiscal Anticorrupción, Esperanza Ramírez Vela, destacó que es el primer caso en que un exgobernador y un funcionario del Estado de Colima son vinculados a proceso por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.

“Estamos satisfechos porque esto habla de legalidad y de todas las acciones que tenemos que llevar en el proceso para llegar a buenos resultados en esta imputación de delitos” Esperanza Ramírez Vela, fiscal Anticorrupción de Colima

Esperanza Ramírez Vela expresó que existen otras investigaciones relacionadas contra exfuncionarios de la administración estatal anterior de Colima.

Por lo que la dependencia a su cargo continúa realizando investigaciones que pronto podrán judicializarse.