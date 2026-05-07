El nombre de Esperanza Ramírez Vela se viralizó en las redes sociales luego de que conformó que José Ignacio Peralta, ex gobernador de Colima fue vinculado a proceso.

Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima, destacó que es el primer caso en que un exgobernador y un funcionario del Estado de Colima son vinculados a proceso por presuntos delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.

Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima (Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima / Facebook )

¿Quién es Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima?

En septiembre del 2024 el Congreso aprobó la designación de Esperanza Ramírez Vela como Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción de Colima.

Cargo que ocupará por el plazo de seos años contados a partir de la fecha en la que rindió protesta ante el Congreso del Estado.

Esperanza Ramírez Vela fue designada como Fiscal Anticorrupción de Colima luego de que los diputados de la Sexagésima Legislatura del estado consideraron que tenía una destacada trayectoria y buena reputación, así como una acreditada fama pública.

¿Cuántos años tiene Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima?

No hay información pública sobre la edad de Esperanza Ramírez Vela.

¿Quién es el esposo de Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima?

Esperanza Ramírez Vela ha mantenido su vida privada alejada del ojo público, pro lo que se desconoce si se encuentra casada.

¿Qué signo zodiacal es Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima?

Al no tenerse información sobre la fecha exacta de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Esperanza Ramírez Vela.

¿Cuántos hijos tiene Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima?

No hay información sobre si Esperanza Ramírez Vela tiene hijos.

Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima (Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Colima / Facebook )

¿Qué estudió Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima?

Esperanza Ramírez Vela es Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima y posee una Maestría en Derecho Penal cursada en la Universidad Univer Colima.

Además, ha asistido diversos cursos y seminarios, entre los que destacan:

Teoría del delito aplicada al Sistema Acusatorio, impartido por el Colegio de Abogados “Licenciado Benito Juárez García”

Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por High Potential Development Center

Responsabilidad penal en los actos de corrupción y Técnicas de litigación oral y argumentación jurídica, ambas por la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Colima

Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, por el Gobierno del estado de Colima y la Procuraduría General de Justicia del Estado

¿En qué ha trabajado Esperanza Ramírez Vela, Fiscal Anticorrupción de Colima?

A lo largo de su trayectoria Esperanza Ramírez Vela ha probado su capacidad técnica, jurídica y experiencia profesional.

Esperanza Ramírez Vela se ha desempeñado en cargos relevantes como:

Agente del Ministerio Público en el Sistema Tradicional y el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Manzanillo, Colima

Directora general de Averiguaciones Previas en el Estado de Colima

Agente del Ministerio Público en el nuevo sistema de Justicia Penal especializada en delitos patrimoniales

Agente del Ministerio Publico en el Nuevo Sistema de Justicia Penal especializada en Combate a la Corrupción

Encargada del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Directora general de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas

Ha participado como ponente en múltiples conferencias relacionadas con delitos por hechos de corrupción y en foros para el fortalecimiento de mecanismos de prevención del hostigamiento y acoso sexual.

Desde el 2024 Esperanza Ramírez Vela se desempeña como Fiscal Anticorrupción de Colima, órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esperanza Ramírez Vela tomó el cargo en sustitución de Mario Ochoa García, quien presentó su renuncia por “motivos personales”.

Esperanza Ramírez Vela ya laboraba en la misma Fiscalía General del Estado ostentando el cargo de Fiscal Especializada en Delitos por Razones de Genero y Trata de Personas.