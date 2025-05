César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reveló que su padre, el militar José de Jesús Gutiérrez Rebollo, fue silenciado por el ex presidente Ernesto Zedillo.

“Mi padre descubrió que Nilda Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo, tenía relaciones y negocios con el crimen organizado” se lee en una publicación de César Gutiérrez Priego compartida el lunes 30 de abril de 2025.

Se explica que, a raíz de la investigación, el entonces presidente Ernesto Zedillo ordenó inventarle delitos a José de Jesús Gutiérrez Rebollo para evitar que se revelaran los vínculos de su esposa con el Cártel Colima .

Es de recordar que el militar de la Sedena, José de Jesús Gutiérrez Rebollo, también conocido como “El Zar Antidrogas”, fue condenado a pasar 40 años en prisión por múltiples cargos, incluyendo delincuencia organizada.

Nacido en Morelos, José de Jesús Gutiérrez Rebollo fue un militar de la Sedena a quien se le vinculó con el narcotráfico, en medio de su investigación contra Nilda Patricia Velasco, esposa del entonces presidente Ernesto Zedillo.

El arresto de José de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997 provocó consternación en miles de mexicanos. En ese año, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” acusado de:

Según las investigaciones encabezadas por el gobierno de Ernesto Zedillo, a José de Jesús Gutiérrez Rebollo se le encontró culpable de proteger a Amado Carrillo Fuentes, alias “El Señor de los Cielos”.

De igual forma, se le acusó por haber permitido que el líder del Cártel de Juárez traficara drogas a Estados Unidos, lo que se sumó a la liberación de Amado Carrillo Fuentes en 1989 por “falta de pruebas”.

José de Jesús Gutiérrez Rebollo murió el 19 de diciembre de 2013 a causa de un tumor cerebral en el Hospital Central Militar de la CDMX.

Al momento de su muerte, José de Jesús Gutiérrez Rebollo tenía 66 años de edad y cumplía una condena de 40 años en el Penal del Altiplano.

José de Jesús Gutiérrez Rebollo estuvo casado con Lilia Esther Priego, quien además se desempeñó como su abogada durante el proceso.

Cuando murió, su esposa denunció que las acusaciones contra el militar de la Sedena eran falsas: “Lo peor injusticia que se ha vivido en el Ejército Mexicano”.

José de Jesús Gutiérrez Rebollo tuvo tres hijos:

Su hijo, César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la SCJN, intentó probar su inocencia y recientemente reveló audios que exhibirían los vínculos con el narcotráfico de la esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia Velasco, con el Cártel Colima.

José de Jesús Gutiérrez Rebollo fue educado bajo las enseñanzas militares, además de tomar cursos en materia del combate al narcotráfico

José de Jesús Gutiérrez Rebollo asumió la dirección del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas a finales de los 90’s.

Algunos de sus otros trabajos, fueron:

César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la SCJN e hijo del militar José de Jesús Gutiérrez Rebollo, reveló audios de Nilda Patricia Velasco de Zedillo que la vincularían con el crimen organizado.

Mediante sus redes sociales, el hijo del “Zar Antidrogas” compartió 1 de 11 casetes, al parecer de 1996, que “evidencia el esquema de corrupción de la entonces familia presidencial” de Ernesto Zedillo.

En uno de los audios se escucha la supuesta voz de Nilda Patricia Velasco, hablando con Jesús Amezcua, cabecilla del Cartel de Colima, sobre pagos, cocineros y negociaciones con palabras “clave”.

“…de 38 me sacó el otro ya me sacó 32. No, pues jala conmigo. Yo te digo que yo primero me atoré contigo el otro día porque me chingó El Temo y ya me encontré con este amigo que antes era trabajador de Paco”

Supuesta de Nilda Patricia Velasco,