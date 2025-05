Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de México, sigue en el escándalo pero esta vez por la difusión de supuestos audios de 1996 de su esposa Nilda Patricia Velasco en vínculos con el narcotráfico .

A través de redes sociales César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exhibió unos audios que datan del año de 1996, cuando Ernesto Zedillo era presidente y donde se escucha presuntamente la voz de su esposa Nilda Patricia Velasco mantener una conversación telefónica con Jesús Amezcua Contreras, líder del Cártel de Colima.

El candidato de las elecciones 2025 al Poder Judicial aclaró cuál es el origen de estos audios y cómo los obtuvo.

Estos supuestos audios de la esposa de Ernesto Zedillo, Nilda Patricia Velasco, en vínculos con el narcotráfico y el Cártel de Colima fueron difundidos a través de redes sociales por César Gutiérrez Priego, candidato a la SCJN, quien reveló de dónde los obtuvo.

De acuerdo con el candidato tuvo acceso a estos audios porque su padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, investigaba al Cártel de Colima de los Amezcua Contreras y los audios corresponde, a un casette de un total de 11 donde implica a la familia presidencial con el narcotráfico.

Ernesto Zedillo defiende pensión de $143,000 tras críticas de Claudia Sheinbaum: “No me apena”

En su diligencia, el padre de César Gutiérrez Priego encontró que Nilda Patricia Velasco mantenía conversaciones telefónicas con Jesús Amezcua Contreras, líder del Cártel de Colima, sobre pagos y acuerdos para la venta de droga, posiblemente de metanfetaminas.

Incluso se hace mención de un supuesto restaurante, así como de cocineros que llegan a cobrar hasta “14″, lo que está relacionado presuntamente con la producción de metanfetaminas.

Otro hecho que se da a conocer en los audios es una supuesta participación en este negocio de venta de drogas del popular presentador de televisión de los años 90, Paco Stanley, así como de un enlace identificado como “El Checo” entre Nilda Patricia Velasco y el Cártel de Colima.

“Mañana quedaron de traerme un bonche, ya ves que luego no te lo dan sino hasta dentro de 5 o 6 días, pero yo compré ahorita todo lo demás (...) no pues jala conmigo.

Yo te digo que contigo me atoré primero el otro día porque me chingó El Temo, y ya me encontré con este amigo que antes era trabajador de Paco (Stanley)”

supuesto audio de Nilda Patricia Velasco,esposa de Ernesto Zedillo con vínculos del narcotráfico