El lunes 30 de abril de 2025 se difundieron una serie de audios en los que se revelarían los supuestos vínculos con el narcotráfico de Nilda Patricia Velasco, la esposa del expresidente Ernesto Zedillo.

De acuerdo con César Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el material formó parte de una investigación de su padre contra el Cártel de Colima.

“Mi padre descubrió que Nilda Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo, tenía relaciones y negocios con el crimen organizado . Cuando intentó informar sobre esto, Zedillo, quien era presidente de México, ordenó detenerlo e inventarle delitos", dijo.

Es por este nuevo escándalo sobre la familia de Ernesto Zedillo, que en esta nota te contamos quién es Nilda Patricia Velasco, la ex primera dama acusada por presuntos nexos con el Cártel de Colima.

Ernesto Zedillo, ex presidente de México (Cortesía)

¿Quién es Nilda Patricia Velasco? La esposa de Ernesto Zedillo es señalada por vínculos con el narcotráfico

Originaria de Colima, Nilda Patricia Velasco desempeñó el rol de primera dama de México por ser la esposa del entonces presidente Ernesto Zedillo en el año 1994-2020.

Durante ese tiempo, mantuvo una presencia discreta y alejada del protagonismo mediático, ya que únicamente era vista en actos oficiales en los que participaba su esposo.

Sin embargo, su imagen quedó expuesta luego de que el candidato a ministro César Gutiérrez Priego revelara presuntos audios que la inculparían de vínculos con el narcotráfico y el Cártel Colima.

¿Cuál es la edad de Nilda Patricia Velasco?

Debido a que Nilda Patricia Velasco nació en 1953, su edad en el presente 2025 es de 71 años.

¿Cuánto tiempo lleva casada Nilda Patricia Velasco con Ernesto Zedillo?

Nilda Patricia Velasco se casó con Ernesto Zedillo en 1974. Ambos se conocieron cuando ella era su alumna en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En ese entonces, Zedillo era profesor y Nilda Patricia estudiaba economía; hasta la fecha, llevan más de 50 años de matrimonio.

¿Quiénes son los hijos de Nilda Patricia Velasco?

Nilda Patricia Velasco, esposa de Ernesto Zedillo, tuvo cuatro hijos con él:

Ernesto Jr

Emiliano

Patricia

Rodrigo

Ernesto Zedillo JR. ha sido ligado al mundo del espectáculo, ello debido a que tuvo un hijo con la reconocida actriz Érika Buenfil.

Hijos de Ernesto Zedillo provocaron que México tuviera problemas con U2 (Victoria Valtierra Ruvalcaba | Cuartoscuro)

¿Qué estudios tiene Nilda Patricia Velasco?

Nilda Patricia Velasco estudió Economía en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

¿En qué ha trabajado Nilda Patricia Velasco?

Algunas de las funciones que Nilda Patricia Velasco desempeñó como primera dama, fueron:

Participó en actos oficiales y visitas diplomáticas.

Apoyó causas culturales y sociales

Presidenta honoraria del DIF (Desarrollo Integral de la Familia)

En tiempos más actuales, se desempeñó en actividades culturales y filántropas, como la donación de películas mexicanas y colecciones de arte popular.

¿De qué se le acusa a Nilda Patricia Velasco? Paco Stanley habría salido a relucir

A unos meses de celebrarse las elecciones al Poder Judicial, uno de los candidatos a ministro, César Gutiérrez Priego, reveló audios de Nilda Patricia Velasco que la vincularían con el crimen organizado.

El hijo del general conocido como “El Zar Antidrogas”, compartió 1 de 11 casetes que datan de 1996 y que “evidencia el esquema de corrupción de la entonces familia presidencial”.

En uno de los audios se escucha la supuesta voz de Nilda Patricia Velasco, hablando presuntamente con Jesús Amezcua, cabecilla del Cartel de Colima, de pagos y negociaciones.

“…de 38 me sacó el otro ya me sacó 32. No, pues jala conmigo. Yo te digo que yo primero me atoré contigo el otro día porque me chingó El Temo y ya me encontré con este amigo que antes era trabajador de Paco”, se escucha.

El audio que además agrega contexto sugiere que el Paco que se mencionó a lo largo de la conversación se trataba del conductor de televisión, Paco Stanley, quien fuese asesinado en 1991.

“Si algo me llega a pasar a mi o a mi familia responsabilizó a Ernesto Zedillo Ponce de León”, finaliza la publicación de César Gutiérrez Priego, candidato a ministro.