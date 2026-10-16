Gilberto Gómez es el alcalde electo por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones 2024-2027 en Puerto Aventuras en Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo.

El alcalde Gilberto Gómez fue reelegido tras un periodo anterior que además lo convirtió en el primero bajo este cargo, pues Puerto Aventuras pasó de delegación a alcaldía.

Si quieres saber más sobre Gilberto Gómez aquí te lo contamos:

Quién es

Edad

Esposa

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

¿Quién es Gilberto Gómez?

Gilberto Gómez Martínez es el alcalde electo de Puerto Aventuras, municipio de Playa del Carmen en el estado de Quintana Roo tras haber sido reelegido en dos periodos; 2022-2024 y 2024-2027.

Gilberto Gómez fue electo para el proceso electoral en curso bajo Morena y en las elecciones 2022 sucedió bajo una planilla blanca mediante una elección vecinal.

Gilberto Gómez, alcalde de Puerto Aventuras. (Facebook/Alcaldía de Puerto Aventuras)

El político fue, además, el primer alcalde de Puerto Aventuras, luego del cambio de delegación a alcaldía, lo que le brindó un acceso a un presupuesto propio.

El 15 de octubre de 2026, Gilberto Gómez fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, acusado de extorsión agravada.

FGE de Quintana Roo detiene a Gilberto "N" por el delito de extorsión. (@FGEQuintanaRoo)

¿Qué edad tiene Gilberto Gómez?

Se desconoce cuál es la edad de Gilberto Gómez.

¿Quién es la esposa de Gilberto Gómez?

Se desconoce quién es la esposa de Gilberto Gómez.

Gilberto Gómez, alcalde de Puerto Aventuras. (Facebook/Alcaldía de Puerto Aventuras)

¿Qué signo zodiacal es Gilberto Gómez?

Se desconoce qué signo zodiacal es Gilberto Gómez, pues no se sabe su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Gilberto Gómez?

Se desconoce si Gilberto Gómez tiene hijos.

Gilberto Gómez, alcalde de Puerto Aventuras. (Facebook/Alcaldía de Puerto Aventuras)

¿Qué estudió Gilberto Gómez?

Se desconoce qué estudió Gilberto Gómez.

¿En qué ha trabajado Gilberto Gómez?

Actualmente, Gilberto Gómez es el alcalde de Puerto Aventuras tras elecciones de 2024.

Sin embargo, este inició su carrera política en su primera elección en 2022 por la misma alcaldía de Quintana Roo.