La Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ratificó un fallo a favor de Miguel Torruco Marqués, exsecretario de Turismo federal, por una demanda de daño moral.

Esta resolución castiga a Mauricio Tabe y otros dos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) tras comprobarse que mintieron al señalarlo por supuestamente ocultar una propiedad en Texas en su declaración patrimonial.

El tribunal determinó que dichas acusaciones excedieron la crítica política legítima y dañaron gravemente la reputación e imagen pública del exfuncionario.

Tras este proceso judicial, se confirmó la responsabilidad civil de los implicados por difundir información falsa durante las elecciones del 2024.

Miguel Torruco Marqués (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

Ratifican que Miguel Torruco ganó demanda por daño moral contra Mauricio Tabe y dos panistas

El fallo judicial corresponde a un juicio por daño moral promovido por Miguel Torruco Marqués (exsecretario de Turismo federal) en contra de:

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea

El coordinador general jurídico del PAN, Santiago Torreblanca Engell

La diputada suplente María Elena Pérez-Jaén Zermeño

Durante el proceso electoral de 2024, los tres militantes del PAN acusaron públicamente a Torruco Marqués de haber omitido una propiedad situada en San Antonio, Texas, en su declaración patrimonial.

Ante la difusión de estos señalamientos, el exfuncionario presentó una demanda en materia civil para salvaguardar su reputación.

Tanto el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil como la Novena Sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México fallaron a favor de Torruco Marqués, determinando lo siguiente:

Falsedad de los señalamientos: Se acreditó documentalmente que Torruco sí incluyó dicho inmueble en tiempo y forma en sus declaraciones patrimoniales (tanto de inicio como de conclusión de encargo). Afectación al honor: La autoridad judicial concluyó que los señalamientos excedieron la crítica política legítima e incurrieron en acusaciones falsas que dañaron su honor, imagen pública y prestigio profesional. Límites a la libertad de expresión: El fallo subrayó que la libertad de expresión no ampara la difusión de falsedades y que los actores políticos tienen un deber reforzado de verificar la veracidad de sus dichos.

Mauricio Tabe (Cortesía)

¿Cuáles son las sanciones que deberán cumplir Mauricio Tabe y dos panistas tras perder demanda?

Las sanciones y medidas de reparación impuestas a los panistas Mauricio Tabe Echartea, Santiago Torreblanca Engell y María Elena Pérez-Jaén Zermeño son las siguientes: