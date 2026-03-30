Este es el perfil Jorge Arizmendi, actual rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac) en Morelos, y su trayectoria, así como vida pública con detalles como:

¿Quién es Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

¿Qué edad tiene Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

¿Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI tiene esposa?

¿Qué signo zodiacal es Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

¿Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI tiene hijos? ¿Qué estudió Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

¿En qué trabajó Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

¿Quién es Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

Jorge Arizmendi García es una figura pública mexicana reconocida principalmente por ser un empresario educativo y político.

Él es el fundador y rector de la Universidad del Valle de Cuernavaca (Univac), una institución de peso en el sector privado de Morelos, y se sabe que inició su proyecto educativo en la década de los 90 con una escuela pequeña que con el tiempo creció hasta convertirse en una universidad privada consolidada en el estado.

Mientras que, en el ámbito político, ha sido un militante activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegando a ocupar cargos legislativos y contendiendo por la alcaldía de Cuernavaca; posteriormente fue diputado federal por el PRD entre 2009 y 2012.

Jorge Arizmendi García, rector de la Univac en Cuernavaca (Jorge Arizmend / Facebook )

¿Qué edad tiene Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

No hay información pública confiable que precise la fecha de nacimiento ni edad exacta de Jorge Arizmendi, aunque se estima que rondaría la década de 60 años y podría haber nacido el 23 de diciembre de 1956 y tener 69 años de edad.

¿Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI tiene esposa?

Está documentado que Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI tiene o tuvo esposa, aunque su nombre no es ampliamente difundido en fuentes públicas.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

Si la fecha de nacimiento de Jorge Arizmendi, rector de Univac, es verídica, por lo tanto se podría determinar que su signo zodiacal sería el de capricornio.

Jorge Arizmendi García, rector de la Univac en Cuernavaca (Jorge Arizmend / Facebook )

¿Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI tiene hijos?

Sí, se sabe que tuvo al menos una hija llamada Guadalupe Arizmendi, quien fue víctima de secuestro y asesinato, hecho que marcó su vida personal y su incursión en la política.

¿Qué estudió Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

Se sabe que Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI, estudió Odontología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque no ejerció profesionalmente esa carrera.

Posteriormente, Jorge Arizmendi, fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa.

Jorge Arizmendi García, rector de la Univac en Cuernavaca (Jorge Arizmend / Facebook )

¿En qué trabajó Jorge Arizmendi, rector de Univac y exdiputado del PRI?

Antes de convertirse en empresario educativo, Jorge Arizmendi tuvo la siguiente trayectoria:

Fue profesor en colegios privados, como el Colegio Cristóbal Colón.

Fundó su propia institución educativa (UNIVAC), que se convirtió en su principal actividad profesional.

Incursionó en la política, llegando a ser diputado federal por el PRD.

Fue candidato a la Presidencia Municipal de Cuernavaca.