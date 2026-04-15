Jesús Raymundo Ramos es un defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, cuyo nombre ha cobrado relevancia tras revelaciones sobre presunto espionaje con el software Pegasus durante investigaciones sensibles.

A mediados de 2023, medios nacionales e internacionales señalaron que, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército mexicano habría intervenido su teléfono mientras documentaba denuncias de abusos militares.

¿Quién es Jesús Raymundo Ramos?

Jesús Raymundo Ramos es una persona cuyo nombre ha aparecido en contextos de activismo local. Sin embargo, no existe información pública ampliamente documentada sobre su trayectoria formal.

Raymundo Ramos (Especial)

¿Cuántos años tiene Jesús Raymundo Ramos?

No hay datos públicos confirmados sobre la fecha de nacimiento o edad de Jesús Raymundo Ramos.

¿Quién es la esposa de Jesús Raymundo Ramos?

No existe información pública disponible sobre la vida personal de Jesús Raymundo Ramos, incluyendo su estado civil o posibles relaciones de pareja.

¿Quiénes son los hijos de Jesús Raymundo Ramos?

No hay registros públicos que documenten información sobre hijos o familia directa de Jesús Raymundo Ramos.

¿Qué estudió Jesús Raymundo Ramos?

No se han difundido datos verificables sobre la formación académica de Jesús Raymundo Ramos en fuentes abiertas o perfiles institucionales.

¿En qué ha trabajado Jesús Raymundo Ramos?

La información disponible sugiere que Jesús Raymundo Ramos ha sido mencionado en contextos de participación social o activismo local.

Raymundo Ramos es acusado de colaborar con el Cártel del Noreste

El gobierno de Estados Unidos sancionó a Raymundo Ramos tras señalar presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, aunque no presentó pruebas públicas ni cargos formales ante tribunales.

El Departamento del Tesoro ordenó congelar activos y prohibir transacciones con Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, en el marco de medidas financieras.

Las autoridades estadounidenses lo acusaron de encabezar campañas de desinformación contra fuerzas mexicanas, presuntamente en beneficio del grupo criminal que opera en la frontera norte del país.

Raymundo Ramos es acusado de de nexos con Cártel del Noreste (Michelle Rojas)

El CDN ha sido designado como organización terrorista, en una región donde Nuevo Laredo registra entre 2 mil 300 y 2 mil 700 personas desaparecidas desde 2010.

Especialistas advierten que el caso evidencia tensiones entre seguridad nacional y defensa de derechos humanos en contextos de violencia y presencia del crimen organizado.

El señalamiento ocurre pese a que Ramos denunció previamente haber sido víctima de espionaje con Pegasus mientras investigaba abusos atribuidos a fuerzas militares.

Hasta 2026, el caso permanece sin resolución judicial clara, sin pruebas públicas concluyentes y con cuestionamientos sobre el uso de sanciones sin procesos legales formales.