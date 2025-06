Su relación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y lo que piensa de la toga forzosa, esto fue lo que reveló el virtual ministro de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz tras las elecciones del Poder Judicial.

Esto lo mencionó en entrevista con Julián Mazoy para SDPTarde, en donde el virtual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) habló sobre los comicios del domingo 1 de junio.

Así como de los resultados hasta el momento, ya que al corte de las 20:00 horas del lunes 2 de junio, Hugo Aguilar Ortiz se posiciona como el candidato más votado con 4 millones 716 mil 573 votos.

Hugo Aguilar Ortiz, virtual ministro de la SCJN, reveló su relación con el EZLN

Debido a los recientes cuestionamientos sobre si Hugo Aguilar Ortiz fue abogado del EZLN, el virtual ministro de la SCJN reveló cuál fue su relación con el Ejército Zapatista con Julián Mazoy.

Al respecto, Hugo Aguilar Ortiz explicó que fue la organización con la que participó, Servicios del Pueblo Mixe, la nombrada para ser asesor del EZLN, sin embargo, el director, Floriberto Díaz Gómez, declinó ir a Chiapas.

Por lo que, el director de Servicios del Pueblo Mixe le encomendó a Hugo Aguilar Ortiz y a su compañero, Adelfo Regino, acudir a Chiapas y acompañar al EZLN, a nombre de su organización.

Mientras acompañaba al EZLN, Hugo Aguilar Ortiz participó en los diálogos y en la construcción de la propuesta que se entregó a la Comisión de Concordia y Pacificación, para la reforma constitucional en el año 2000.

EZLN (© ISABEL MATEOS/CUARTOSCURO.COM)

Hugo Aguilar Ortiz, virtual ministro de la SCJN: esto es lo que piensa de la toga

Otro tema que abordó Hugo Aguilar Ortiz fue sobre la toga, la cual, de convertirse en ministro de la SCJN, se estaría planteando el no utilizarla, pero todavía revisará la legislación y normativa interna.

Y es que Hugo Aguilar Ortiz reveló que recibió comentarios reiterados de los pueblos para que no se convierta en un funcionario tradicional y olvide sus raíces como ha visto en otras ocasiones.

Aunque no buscará que se pierda la solemnidad del cargo, Hugo Aguilar Ortiz sí propondrá a los futuros ministros que no use toga, en caso de que se convierta en integrante de la SCJN.

Para así marcar la diferencia en la SCJN y recordar que hay un indígena, lo que dará una nueva imagen de integración pluricultural, por lo que impulsará reformas para que no use toga en caso de que no sea posible.

Hugo Aguilar Ortiz y lo que piensa de la toga (Captura de pantalla)

Hugo Aguilar Ortiz: Esto dijo sobre resultados e intención de impugnar las elecciones Poder Judicial 2025

Finalmente y otro tema que abordó Hugo Aguilar Ortiz, fue sobre los resultados de las elecciones del Poder Judicial 2025, señalando que hay esperanza ya que recibió el respaldo de la gente.

Sin embargo, todavía se debe esperar, ya que las elecciones del Poder Judicial 2025 todavía no terminan y faltan los resultados definitivos como las impugnaciones ya amenazadas.

Al respecto de esto, Hugo Aguilar Ortiz declaró que es lamentable, ya que se han cumplido las etapas marcadas por la ley para las elecciones del Poder Judicial 2025.