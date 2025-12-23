Juan Duarte Cuadrado es un diplomático de carrera con más de tres décadas de experiencia internacional, que ha desarrollado amplia labor en misiones consulares y embajadas de España en múltiples países antes de asumir la representación diplomática en México.

¿Quién es Juan Duarte Cuadrado?

Juan Duarte es un diplomático español nombrado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de España en los Estados Unidos Mexicanos desde el 30 de agosto de 2022, por decisión del Gobierno de España.

Como embajador, representa oficialmente al Gobierno español ante las autoridades mexicanas y se encarga de dirigir las relaciones bilaterales entre ambos países en temas políticos, económicos, culturales, educativos y de cooperación.

¿Qué edad tiene Juan Duarte Cuadrado?

Juan Duarte nació en 1967 en Madrid, España, por lo que tiene 58 años; sin embargo se desconoce la fecha de nacimiento.

¿Duarte Cuadrado tiene esposa Juan?

De acuerdo con la información de medios internacionales, Juan Duarte sí está casado; sin embargo se desconoce quién es su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Juan Duarte Cuadrado?

Sin una fecha exacta de nacimiento (día y mes), no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Juan Duarte Cuadrado tiene hijos?

Sí, de acuerdo con información de medios internacionales de España, Duarte Cuadrado tiene dos hijos; sin embargo se desconoce más información sobre su vida.

¿Qué estudió Juan Duarte Cuadrado?

Juan Duarte Cuadrado estudió Derecho en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, España. Tras su graduación ingresó a la Escuela Diplomática de España en 1994, donde recibió formación especializada para ejercer la carrera diplomática.

¿En qué ha trabajado Juan Duarte Cuadrado?

Juan Duarte Cuadrado ha tenido una amplia carrera diplomática dentro del Servicio Exterior de España, con diversos cargos y responsabilidades antes de ser embajador en México: