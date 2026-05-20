La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el Tren México-Pachuca registra un avance del 34.8% y se prevé que quede concluido en junio de 2027.

“Esta vía férrea une 58 kilómetros de territorio… avanza sin contratiempos” Gustavo Ricardo Vallejo. Comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles

El avance del Tren México-Pachuca, presentado por el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez el 20 de mayo de 2026, contempla una vía doble electrificada de 58 kilómetros, diferenciada para pasajeros y carga.

La obra incluye drenaje, pasos ganaderos y ha generado más de 16 mil empleos directos. Sedena aseguró que los trabajos avanzan sin contratiempos y forman parte de la estrategia ferroviaria nacional.

Sedena: obra del Tren México-Pachuca avanza sin contratiempos

Las obras del Tren México-Pachuca avanzan sin contratiempos, aseguró, con criterios de construcción y estudios basado en los intereses del Estado.

Estos estudios tendrían en objetivo de que se sigan generando otras obras ferroviarias con el apoyo de la Sedena.

Tren México-Pachuca tiene vía diferenciada para carga y pasajeros

La vía de Tren México-Pachuca tiene 58 kilómetros, es doble, electrificada y tendrá vía diferenciada para transportes de pasajeros y transporte de carga.

Las obras se realizan en coordinación con la Sedena, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), entre otras agencias.

Contempla obras de drenaje, paso ganadero y ha generado más de 16 mil empleos directos.