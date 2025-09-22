Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, es un importante operador de La Barredora, cártel de Hernán Bermúdez Requena.

El hombre se encuentra con una ficha de desaparición desde que emitieron las órdenes de aprehensión en su contra el 18 de febrero de 2025.

La última vez que vieron a vieron a Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, fue en Cancún, Quintana Roo, y su trabajo era amenazar a empresarios gasolineros de vender el huachicol fiscal que traficaba La Barredora. Por eso te contamos o que sabemos:

¿Quién es Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

¿Qué edad tiene el Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

¿Quién es la esposa de Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

¿Qué signo zodiacal es Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

¿Cuántos hijos tiene Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

¿Qué estudió Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

¿En qué ha trabajado Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

¿Quién es Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, es señalado como operador de Hernán Bermúdez Requena y La Barredora, quien amenazaba a empresarios a para vender huachicol fiscal en Tabasco.

La Fiscalía de Tabasco emitió una cédula de búsqueda el 18 febrero de 2025 por su desaparición, mismo día en que se emitió una orden de parehensión en su contra.

Ficha de desaparición de Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin (Fiscalía de Tabasco )

¿Qué edad tiene el Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, tiene 38 años de edad al haber nacido el 4 de abril de 1987.

¿Quién es la esposa de Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin? Se desconoce si Savier

Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, está casado.

¿Qué signo zodiacal es Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, nació un 4 de abril por lo que su signo zodiacal es Aries, un signo caracterizado por su independencia, cumplimiento de metas y liderazgo-

¿Cuántos hijos tiene Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

Se desconoce si Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, tiene hijos.

¿Qué estudió Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, no se encuentra en el Registro Nacional de Profesionistas, por lo que no tendría estudios universitarios y se desconoce su nivel de estudios.

¿En qué ha trabajado Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin?

A Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, se le señala de ser operador de La Barredora, cártel de Hernán Bermúdez Requena, el cual a su vez ha sido brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Blin Blin desapareció el 18 de febrero, mismo día en que fue dictada una orden de aprehensión junto con Hernán Bermúdez Requena por los delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Savier Eduardo Vázquez Orellana, el Blin Blin, es señalado de amenazar a empresarios para vender huachicol

Ramón Martínez Armengol, un empresario gasolinero de Tabasco reveló las amenazas y el modus operandi de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora, para que los empresarios pudieran vender su huachicol.

Y es que bajo amenazas de vender o hacerle daño a su familia, él fue uno de los empresarios gasolineras que se vieron obligados a recibir huachicol para comercializarlo en su gasolinera.

El empresario señaló que el grupo criminal La Barredora tenía identificado su domicilio y su información personal, por lo que estaba obligado por las circunstancias a vender el combustible robado en su gasolinera.

Las amenazas vinieron directamente de Savier Eduardo Vázquez Orellana, El Blin Blin, operador de La Barredora, además de Manuel de Atocha Romero Hernández, un abogado y hombre de confianza de Hernán Bermúdez Requena, así como hombres con armas largas.