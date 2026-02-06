¿Quién es Víctor Manuel Lemarroy Santos? Se trata del nuevo comandante de la Guardia Nacional en Nuevo León.

Quien fue designado por orden de presidencia y de quien te contamos datos de su vida profesional.

¿Quién es Víctor Manuel Lemarroy Santos?

Víctor Manuel Lemarroy Santos es un general brigadier del Ejército Mexicano originario de Minatitlán, Veracruz.

Cuenta con formación en el Heroico Colegio Militar, así como trayectoria en unidades de policía militar.

Víctor Manuel Lemarroy Santos (@mikefloresse/X)

Su paso por las fuerzas armadas incluye despliegues en operaciones de seguridad interior, con presencia en distintos estados, pero siempre bajo la estructura jerárquica de la Sedena.

El general ha estado al frente de brigadas de policía militar, con las que ha desplegado patrullajes urbanos y rurales, además de acciones de control de disturbios en escenarios de alta complejidad.

De la misma forma, ha estado al frente de responsabilidades de supervisión de tropas, con participación en ceremonias oficiales y actos de toma de protesta vinculados a la coordinación interinstitucional.

En febrero de 2026, fue designado por orden de Presidencia de la República, como coordinador estatal de la Guardia Nacional en Nuevo León, cargo en el que relevó al general Ramiro Ramírez López.

¿Cuántos años tiene Víctor Manuel Lemarroy Santos?

De acuerdo con los registros oficiales de la Sedena, Víctor Manuel Lemarroy Santos tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Víctor Manuel Lemarroy Santos?

No existe información pública sobre el entorno familiar de Víctor Manuel Lemarroy Santos, por lo que no se sabe si está casado o quién es su esposa.

Víctor Manuel Lemarroy Santos (Especial)

¿Cuántos hijos tiene Víctor Manuel Lemarroy Santos?

Al no existir información relacionada con el círculo familiar de Víctor Manuel Lemarroy Santos, tampoco se cuentan con datos relacionados con su descendencia y no se sabe cuántos hijos tiene.

¿Qué estudió Víctor Manuel Lemarroy Santos?

En lo que respecta a la formación académica que ha desarrollado Víctor Manuel Lemarroy Santos, en el Registro Nacional de Profesionistas se establece que estudió lo siguiente:

Licenciatura en Administración Militar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

Maestría en Seguridad Nacional en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

¿En qué ha trabajado Víctor Manuel Lemarroy Santos?

En cuanto a la experiencia laboral de Víctor Manuel Lemarroy Santos, los datos disponibles solo mencionan sus trabajos militares, siendo los siguientes:

Personal en unidades de infantería del Ejército Mexicano,

Brigadas de Policía Militar

Comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar

Coordinador estatal de la Guardia Nacional en Nuevo León