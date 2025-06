La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su apoyo hacia Layda Sansores, ante los ataques por violencia de género en contra de la gobernadora de Campeche.

Hoy 24 de junio, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al caso del periodista Jorge Luis González Valdés, ex director del diario Tribuna, quien fue vinculado a proceso por incurrir en actos de incitación al odio y violencia en contra de Layda Sansores.

En este sentido, la presidenta de México se dijo a favor de la libertad de expresión pero señaló que el caso de Layda Sansores tiene que ver con la violencia contra las mujeres, por lo que mostró su apoyo hacia la mandataria de Campeche.

Hoy 24 de junio, Claudia Sheinbaum no solo manifestó su apoyo hacia Ladya Sansores, también condenó las críticas hacia su persona, ya que estas no tienen nada que ver con su forma de gobernar sino que están vinculadas a su físico.

En su conferencia mañanera en Palacio Nacional, esto fue lo que dijo la presidenta de México:

En esa relación de ideas, la mandataria federal dijo que, luego de conversar con la gobernadora de Campeche, ambas llegaron a la conclusión de que tiene que resolverse el problema de violencia de género contra las mujeres.

“Por un problema que no tiene nada que ver con la forma en la que gobiernas o lo que hiciste o no hiciste, sino con el físico de la persona”.

La presidenta insistió en que este tipo de críticas también se nutren de palabras que denigran de una manera terrible a una mujer.

Dicho lo anterior, Claudia Sheinbaum rechazó que el caso del periodista Jorge Luis González Valdés se trate de un tema de censura, sino más bien de un ataque por violencia de género.

Así, la mandataria federal volvió a manifestarse a favor de la libertad de expresión, luego de las críticas hacia su gobierno, ya que el 13 de junio de 2025, la plataforma digital de diario Tribuna dejó de operar por orden de una jueza.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum aseguró que en los gobierno de la denominada Cuarta Transformación existe la mayor libertad de expresión en la historia de México:

“No se censura a nadie, no se le habla por teléfono a nadie para decirle: Oye, quita a este reportero, quita a esta persona porque me está criticando, me está molestando, como era antes”.

Claudia Sheinbaum