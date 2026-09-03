El abogado Francisco Mancera es quien lidera la defensa legal del productor Luis de Llano en el litigio contra Sasha Sokol.

En entrevista con varios medios de comunicación, Francisco Mancera sostuvo que el reciente arresto administrativo de su cliente Luis de Llano fue una acción arbitraria e ilegal.

Según su postura, las autoridades ignoraron deliberadamente diversas suspensiones de amparo que deberían haber protegido al productor.

¿Quién es Francisco Mancera, abogado de Luis de Llano?

Francisco Mancera es el abogado defensor del productor de televisión y música Luis de Llano, encargado de representarlo legalmente en el proceso judicial relacionado con el caso de Sasha Sokol.

Luis de Llano, productor. (Tomada de video/@VengaLaAlegria)

Su nombre tomó relevancia luego de que acudió al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social en la CDMX tras el arresto administrativo de Luis de Llano.

Esto luego de que Luis de Llano no cumplió con las órdenes judiciales y medidas de apremio vinculadas al caso.

¿Cuántos años tiene Francisco Mancera, abogado de Luis de Llano?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento de Francisco Mancera, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es la esposa de Francisco Mancera, abogado de Luis de Llano?

No hay información pública que indique si el abogado Francisco Mancera se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Mancera, abogado de Luis de Llano?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de Francisco Mancera.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Mancera, abogado de Luis de Llano?

No hay información pública sobre si Francisco Mancera tiene hijos.

¿Qué estudió Francisco Mancera, abogado de Luis de Llano?

No se ha hecho pública la información sobre la trayectoria académica de Francisco Mancera, aunque se sabe que cuenta con el título y la cédula profesional en Derecho indispensables para litigar y ejercer la representación legal del productor ante los tribunales.

¿En qué ha trabajado Francisco Mancera, abogado de Luis de Llano?

Francisco Mancera se ha mantenido en un perfil bajo, su nombre cobró relevancia al ser el abogado de Luis de Llano.

Calificó el arresto administrativo de su cliente -derivado de un presunto incumplimiento de la sentencia del caso de Sasha Sokol- como ilegal y una arbitrariedad.

Mancera argumenta que las autoridades debieron respetar las suspensiones de amparo previas que existían a favor del productor.

Ha recordado públicamente que existe una prohibición judicial para difundir ciertos datos sobre el caso.

Asimismo, ante la prensa, ha evitado dar detalles adicionales sobre su propia identidad o profundizar en la estrategia jurídica que utilizará.